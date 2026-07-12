La policía de Vietnam detiene al capitán de una lancha tras naufragio que mató a 15 turistas indios

La policía vietnamita detuvo el domingo al capitán de una lancha rápida que volcó frente al sur de Vietnam, un suceso en el que murieron 15 turistas indios.

La lancha rápida transportaba a 32 turistas indios y cuatro tripulantes vietnamitas cuando se volcó a menos de medio kilómetro (0,30 millas) de la costa el sábado por la tarde, poco después de salir de la isla Hon May Rut Ngoai, cerca de Phu Quoc, la isla más grande de Vietnam, informaron las autoridades.

El capitán, Nguyen Hong Hai, de 57 años, está siendo investigado por presuntas violaciones de las normas de seguridad del transporte por vías navegables, reportaron medios estatales.

La embajada de India en Hanói informó en redes sociales el domingo que 16 sobrevivientes del accidente del sábado fueron dados de alta del hospital y regresarían a India. Una persona permanece en estado crítico en un hospital vietnamita.

Según la embajada, los cuerpos de las víctimas estaban siendo trasladados a Ciudad Ho Chi Minh antes de ser enviados por avión a India tras completar los trámites oficiales.

La embarcación volcó momentos después de partir

La empresa indicó que las 15 víctimas participaban en un viaje corporativo organizado por Lava International, fabricante indio de teléfonos inteligentes y electrónica de consumo, para sus empleados, distribuidores y socios minoristas.

Ashish Kumar, un distribuidor de 48 años de la empresa, originario de la ciudad india de Guntur y participante del viaje, contó que el grupo se había dividido en tres para desplazarse entre islas cuando presenció el accidente desde la orilla.

La primera embarcación ya había partido, mientras las otras dos aún estaban atracadas, cuando esta volcó.

Kumar relató por teléfono a The Associated Press que la lancha estaba relativamente cerca de la costa cuando se dio vuelta. “Gritamos: ‘¡Ayuda! ¡Ayuda!’”.

Embarcaciones cercanas acudieron de inmediato al rescate. “Pero para entonces ya era demasiado tarde”, lamentó.

El mar agitado dificulta las labores de rescate

Ha Van Loc, quien pilotaba una embarcación cercana en el momento del accidente, declaró al medio estatal VN Express que vio el barco volcado alrededor de las 12:40 de la tarde, hora local. Vio cerca de una docena de personas aferradas al casco, mientras otras —sin chalecos salvavidas— trataban de mantenerse a flote.

“Las olas los sumergían, pero aun así agitaban las manos pidiendo ayuda”, manifestó Loc.

Señaló que no pudo acercarse a la lancha volcada debido al mar agitado y por temor a que la hélice de su embarcación pudiera herir a los estaban en el agua. Él y su tripulación lanzaron salvavidas sujetos a cuerdas y subieron a bordo a cuatro sobrevivientes en 10 minutos.

Al darse cuenta de que otros seguían atrapados, Loc grabó un video corto y alertó a otros operadores de embarcaciones en la zona.

En cuestión de minutos, casi una docena de embarcaciones y equipos de rescate llegaron al lugar.

El mar embravecido, con olas de hasta 3 metros (10 pies) de altura, dificultó el rescate. Las motos acuáticas pudieron llegar a los sobrevivientes con mayor facilidad que las embarcaciones grandes y los llevaron a la orilla uno por uno.

El medio estatal VN Express citó a pasajeros que dijeron que el capitán indicó a todos que se pusieran chalecos salvavidas antes de partir, pero muchos los llevaban en las manos. Cuando la lancha volcó, algunos pasajeros quedaron atrapados dentro y tuvieron que escapar por la proa o por las ventanas, señaló el reporte.

Kumar, el testigo, afirmó que no había atención médica de emergencia disponible en la orilla cuando los sobrevivientes llegaron a tierra.

En la costa, turistas y personal de la empresa de lanchas se turnaron para realizar reanimación cardiopulmonar y administrar oxígeno a las víctimas, informaron medios estatales.

Los 17 heridos fueron ingresados en el Phu Quoc Sun Hospital después de que se enviara a dos médicos de reanimación de emergencia y a una enfermera.

La Embajada de India en Vietnam indicó que 10 de los fallecidos eran del estado sureño de Tamil Nadu, tres de Andhra Pradesh y dos de Kerala.

Cientos de miles de turistas indios visitan Vietnam cada año

La isla Hon May Rut está a unos 10 kilómetros (6 millas) al sur de Phu Quoc, y es uno de los destinos de playa más populares de Vietnam. Ambas son conocidas por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, que atraen a millones de turistas nacionales y extranjeros cada año.

India es uno de los mercados turísticos de más rápido crecimiento para Vietnam. El país del sudeste asiático recibió a unos 750.000 indios en 2025, un aumento de casi el 50% respecto del año anterior.

Las autoridades atribuyen el crecimiento a una red en expansión de vuelos directos entre las principales ciudades indias y vietnamitas, y a la política flexible de visas electrónicas de Vietnam.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.