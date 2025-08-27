Stay up to date with notifications from The Independent

Incautan joyas y antigüedades valoradas en 30 millones de dólares en el Gran Bazar de Estambul

Associated Press
Miércoles, 27 de agosto de 2025 08:21 EDT
EUR-GEN TURQUÍA-DIAMANTES (AP)

La policía en Estambul confiscó joyas y antigüedades valoradas en unos 30 millones de dólares en comercios en el histórico Gran Bazar de la ciudad durante una investigación sobre el contrabando de diamantes, reportó la prensa turca el miércoles.

La operación comenzó tras la detención de 10 sospechosos de contrabando de gemas en Turquía, según la televisora CNN Turk y otros medios.

Bajo las órdenes de la fiscalía de Estambul, la policía allanó 23 negocios en el mercado cubierto del siglo XV y arrestó a otras 40 personas.

La policía requisó unas 135 piezas de joyería, 1.132 lingotes de metales preciosos y 267 objetos históricos con un valor de 1.250 millones de liras turcas (30,5 millones de dólares), de acuerdo con los reportes. También incautaron armas de fuego y material digital.

El Gran Bazar es uno de los lugares turísticos más visitados del mundo y alberga miles de pequeñas tiendas. Fue fundado por el sultán Mehmet II poco después de conquistar la ciudad al Imperio Bizantino.

Descrito habitualmente por los guías turísticos como el primer centro comercial del mundo, el Gran Bazar no es ajeno a la vigilancia de las fuerzas del orden. En abril, los investigadores registraron una empresa que comerciaba con divisas y metales preciosos por acusaciones de lavado de dinero.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

