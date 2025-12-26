Hombre palestino mata a 2 personas en ataque con coche y cuchillo en el norte de Israel

Un atacante palestino embistió con su vehículo a un hombre y luego apuñaló a una joven el viernes en el norte de Israel, causando la muerte de ambos, informó la policía, ante lo cual el ministro de defensa israelí ordenó rápidamente una represalia militar en lo que dijo era la ciudad natal del agresor en Cisjordania.

El ataque comenzó el viernes por la tarde en la ciudad norteña de Beit Shean, en la que el palestino dirigió su vehículo hacia varias personas, matando a un hombre e hiriendo a un adolescente. Luego aceleró hacia una carretera, donde apuñaló mortalmente a la mujer e hirió a otra persona cerca de la entrada a la ciudad de Afula. Allí fue donde el atacante fue baleado, según las autoridades.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que las víctimas son Aviv Maor, una adolescente, y Shimshon Mordechai, de 68 años. Los paramédicos declararon a ambos muertos en el lugar.

El presidente israelí Isaac Herzog se dijo conmocionado por la “horrible matanza”, y agregó que Israel está “comprometido a reforzar y fortalecer esta frontera llena de retos y, por supuesto, a reforzar la respuesta de seguridad en el área para la plena seguridad de los residentes”.

Poco después, el ejército de Israel comenzó a acumular efectivos cerca de la ciudad palestina de Qabatiya, de donde el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que era originario el atacante.

Katz indicó que le había ordenado a los soldados “actuar enérgicamente y de inmediato” contra lo que llamó “infraestructura terrorista” en la ciudad.

“Cualquiera que ayude o patrocine el terrorismo pagará el precio completo”, afirmó.

Israel suele lanzar incursiones en las ciudades de Cisjordania de donde provienen los atacantes, o demoler las casas pertenecientes a las familias de ellos. El gobierno israelí dice que esto ayuda a localizar infraestructura de milicianos y previene futuros ataques, pero activistas por los derechos humanos dicen que tales acciones equivalen a un castigo colectivo.

En semanas recientes se han realizado incursiones en el área de Qabatiya, que se encuentra en el norte de Cisjordania, cerca de la ciudad de Yenín.

El 20 de diciembre, el ejército israelí informó haber matado a una persona en Qabatiya que “le arrojó un ladrillo a los soldados”. Más tarde dijeron que la muerte estaba bajo revisión, luego de que medios palestinos dieran a conocer breves tomas de seguridad en las que el joven parece salir de un callejón y los soldados le disparan mientras se acerca a ellos sin arrojarles nada.

La guerra entre Israel y Hamás, que comenzó con el ataque encabezado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 —en el cual murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes—, ha dejado decenas de miles de palestinos muertos en Gaza. También ha desatado un aumento de la violencia en Israel y en la Cisjordania ocupada, con un incremento de los ataques por parte de milicianos palestinos, así como de la violencia de colonos israelíes hacia palestinos.

En septiembre, atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén durante la hora pico de la mañana, matando a seis personas e hiriendo a otras 12, según autoridades israelíes.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.