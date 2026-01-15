Gobierno militar de Myanmar afirma un récord en incautación de drogas

El gobierno militar de Myanmar, conocido desde hace tiempo como uno de los mayores productores de heroína y metanfetamina del mundo, ha anunciado lo que describe como las mayores incautaciones de drogas ilícitas y equipos utilizados para producirlas en la historia del país, informó el jueves la prensa estatal.

Las incautaciones fueron el resultado de una operación a gran escala llevada a cabo del 8 al 12 de enero, dirigida a centros de producción de drogas y estafas en línea en el estado de Shan del norte, informaron periódicos estatales, incluido Myanma Alinn.

Los periódicos citaron al ministro de Asuntos Internos, el teniente general Tun Tun Naung, quien manifestó en una conferencia de prensa el miércoles que se incautaron drogas y equipos cuando se allanaron tres importantes instalaciones de fabricación de drogas en el municipio de Mongyai, cada una a solo unos pocos kilómetros de distancia, el 10 y 11 de enero.

Mongyai está ubicado a unos 200 kilómetros (125 millas) al noreste de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país.

Tun Tun Naung expresó en una conferencia de prensa que los tres sitios producían heroína, metanfetamina y metanfetamina cristalina, más conocida como "hielo".

Las fotos publicadas por el ejército mostraron grandes instalaciones con docenas de barriles de plástico azul llenos de sustancias en polvo, cilindros de gas, grandes cubas de mezcla y matraces de vidrio conectados por tuberías en estructuras improvisadas que, según el informe, se utilizaban en la producción de drogas.

"Las bases de fabricación de drogas incautadas actualmente son los sitios de producción de drogas más grandes en la historia de las drogas de nuestro país", se le citó diciendo.

El general de división Zaw Min Tun, portavoz del gobierno militar, fue citado diciendo en la misma conferencia de prensa que los tres sitios podrían ser los principales centros de producción de drogas del país.

Dijo que las rutas de tráfico de drogas desde esa región se dirigían a países vecinos, incluidos Bangladesh, Tailandia y Malasia, y a través de áreas de conflicto, particularmente en las partes oeste, noroeste y sureste de Myanmar, con la participación de grupos armados étnicos y grupos de resistencia armada local que luchan contra el ejército.

El jueves por la noche, la emisora estatal MRTV informó que las fuerzas de seguridad allanaron un cuarto sitio de producción de narcóticos ubicado a pocos kilómetros de los otros tres.

El comercio de drogas de Myanmar, llevado a cabo principalmente en áreas remotas de la frontera, ha sido atribuido durante mucho tiempo a varios grupos étnicos minoritarios para financiar sus luchas armadas por más autonomía. También se ha acusado a miembros del ejército, especialmente a nivel regional, de estar involucrados.

En los últimos cinco años, las autoridades han incautado drogas por un valor de más de 5.900 millones de kyats de Myanmar (alrededor de 2.800 millones de dólares), destruido más de 10.000 hectáreas de campos de amapola de opio y arrestado a más de 43.900 personas por delitos relacionados con drogas, dijo Tun Tun Naung.

Una encuesta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicada en diciembre indicó que el cultivo de amapola de opio en Myanmar aumentó a su nivel más alto en una década en 2025. El opio se utiliza para fabricar heroína.

Myanmar también ha sido descrito por la ONU como el mayor productor de metanfetamina del mundo. Es más fácil de producir a escala industrial que el opio y la heroína, que requieren más mano de obra, y se distribuye en forma de tabletas y metanfetamina cristalina por tierra, mar y aire en la región de Asia-Pacífico.

Los expertos en drogas de la ONU dicen que la guerra civil en Myanmar, que estalló después de que el ejército tomara el poder del gobierno electo de Aung San Suu Kyi en 2021, facilitó el comercio ilícito de drogas al desestabilizar el país.

Tun Tun Naung dijo que seis personas vinculadas al Partido Progresista del Estado Shan, uno de varios grupos armados étnicos que operan en la región, fueron arrestadas en uno de los sitios. Afirmó que las ventas de drogas eran una fuente importante de ingresos para los grupos insurgentes, según el informe del periódico.

El Partido Progresista del Estado Shan, que ha estado involucrado en un conflicto prolongado con el ejército de Myanmar, anunció en un comunicado publicado el sábado que no tiene conexión con ningún grupo ilegal que opere en las regiones donde el ejército estaba llevando a cabo sus operaciones antidrogas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.