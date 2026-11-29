Fuerzas israelíes abatieron a disparos a un hombre en la ocupada Cisjordania. El ejército afirmó que el sujeto trató de desarmar a un soldado y que otro soldado resultó herido en el enfrentamiento.

Y en Gaza, los ataques casi diarios de Israel continuaron el domingo, dejando al menos un muerto y varios heridos.

A continuación las más recientes noticias de Oriente Medio.

Fuerzas israelíes matan a un palestino en Cisjordania

Fuerzas israelíes mataron a disparos el sábado a Hikmat Mohammed Faraj, un palestino de 62 años, en el poblado de Madama, en la ocupada Cisjordania, informó el Ministerio de Salud palestino.

El ejército de Israel indicó que un soldado mató a un hombre durante una operación en la zona de Madama, al sur de Nablus. No identificó al hombre y no respondió de momento a una consulta sobre si se trataba de Faraj.

Añadió en su comunicado que los soldados ingresaron a un edificio desde el cual les habían arrojado piedras. Afirmó que un hombre le intentó arrebatar el fusil a un soldado y “redirigió el arma” mientras el soldado disparaba, hiriendo a otro soldado. Añadió que las fuerzas israelíes abatieron posteriormente al sujeto.

Ataque israelí deja un muerto en Gaza, según funcionarios de salud

Un ataque israelí cobró la vida de un palestino el domingo e hirió a otros en Jabaliya, en el extremo norte de Ciudad de Gaza, informaron funcionarios de salud del Hospital Shifa.

El ejército de Israel dijo que atacó a un “militante” en la zona, sin dar más detalles ni aportar pruebas.

Se trata de la más reciente víctima en Gaza, donde los disparos y ataques aéreos israelíes casi a diario continúan más de un año después de que Israel y Hamás alcanzaran un frágil acuerdo de alto el fuego. Ocurrió días después de que Médicos Sin Fronteras condenó un ataque israelí que cobró la vida de dos hombres que trabajaban como vigilantes en una de sus clínicas en Ciudad de Gaza.

Israel ha matado a más de 1.700 palestinos desde la entrada en vigor el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, pero cuyas cifras suelen considerarse fiables por la comunidad internacional.

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Ezzidin informó desde El Cairo, y Saeed desde Abu Snan, Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.