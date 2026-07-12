Fuego israelí en Gaza mata a cinco personas, incluida una niña

Fuego israelí en Gaza mató al menos a cinco palestinos el domingo, entre ellos una niña de 9 años, e hirió a otros, según funcionarios sanitarios locales.

Un ataque con dron contra un taller de herrería en el barrio de Sabra, en Ciudad de Gaza, mató al menos a cuatro palestinos e hirió a otro, según funcionarios del hospital Shifa, adonde fueron trasladadas las víctimas.

El ejército israelí aseguró que atacó “infraestructura terrorista” en la zona, sin dar más detalles.

Los palestinos recibieron una orden de evacuación del ejército tras los primeros ataques. Aproximadamente una hora después, hubo intensos bombardeos en el mismo taller de herrería.

El fuego israelí también mató el domingo a Tala Abu Matar, de 9 años, en un campamento de desplazados en el centro de Gaza, según funcionarios del Ministerio de Salud. El ejército israelí indicó que no tenía conocimiento de un incidente de ese tipo.

Los ataques israelíes han disminuido considerablemente desde que entró en vigor un alto el fuego el 10 de octubre, pero continúan casi a diario. El ejército de Israel afirma que ataca a Hamás y a otros milicianos, y a menudo sostiene que estaban planeando ataques. Los bombardeos también han matado a muchos civiles.

Al menos 1.098 palestinos, incluidos al menos 260 niños, han muerto desde la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza. Cinco soldados israelíes han muerto en ese periodo.

El ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por milicianos encabezados por Hamás y que desencadenó la guerra, mató a unas 1.200 personas en Israel y dejó a otras 251 tomadas como rehenes. La represalia israelí ha matado a 73.221 palestinos, según el Ministerio de Salud, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás y cuenta con personal médico que mantiene registros detallados considerados fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. No distingue entre civiles y milicianos, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

Las negociaciones entre Israel y Hamás siguen en gran medida estancadas por la implementación de la segunda fase del cese de fuego, incluido el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza. La mayor parte de la población, de más de 2 millones de personas, sigue desplazada, y muchos viven en campamentos de tiendas abarrotados con pocos o ningún servicio básico, o entre las ruinas de edificios.

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Melzer reportó desde Nahariya, Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.