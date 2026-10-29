Fiscal surcoreano pide la pena de muerte para el expresidente Yoon por debacle de ley marcial

Un fiscal especial de Corea del Sur exigió la pena de muerte para el destituido presidente Yoon Suk Yeol el jueves, antes de un veredicto de un tribunal de apelaciones sobre los cargos de rebelión por su breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

El Tribunal Superior de Seúl aún no ha fijado una fecha para el veredicto sobre la apelación de Yoon a una condena de cadena perpetua dictada en febrero por el Tribunal del Distrito Central de Seúl. El tribunal determinó que movilizó ilegalmente a tropas y policía para tomar el control de la Asamblea Nacional, detener a opositores políticos y establecer un gobierno sin controles durante un “tiempo considerable”.

Los investigadores, encabezados por la fiscal especial Cho Eun-suk, también apelaron el fallo, al sostener que Yoon merece la pena de muerte porque sus acciones supusieron una grave amenaza para la democracia del país. Una ejecución sería poco probable. Corea del Sur no ha ejecutado a nadie desde 1997, manteniendo en la práctica una moratoria sobre la pena capital tras los llamados a su abolición.

Durante la vista en el tribunal superior, el equipo de Cho afirmó que solo la pena de muerte podría hacer que Yoon rindiera cuentas plenamente por un delito tan grave como orquestar una rebelión, y que la prolongada pausa del país en las ejecuciones no debería impedir que los tribunales impongan condenas a muerte.

El equipo legal de Yoon declaró a los periodistas que los fiscales estaban repitiendo un argumento “carente de pruebas y de lógica jurídica” y aseguró que la ley marcial de Yoon pretendía concienciar al público sobre lo que él calificó como intentos de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, de paralizar los asuntos del estado. Añadió que Yoon no tenía intención de causar daño ni de instaurar un gobierno autoritario.

El decreto de ley marcial de Yoon, anunciado a última hora de la noche del 3 de diciembre de 2024, duró solo unas horas, hasta que un quórum de legisladores rompió un bloqueo de soldados fuertemente armados y policías en la Asamblea Nacional y votó para revocarlo, obligando a su gabinete a levantar la medida.

Yoon fue suspendido del cargo el 14 de diciembre de 2024 tras ser sometido a un juicio político por la Asamblea Nacional, liderada por progresistas, y fue destituido formalmente por el Tribunal Constitucional en abril de 2025. Fue detenido de nuevo en julio de 2025 y ha afrontado múltiples juicios penales por el fiasco de la ley marcial y otras acusaciones, siendo el cargo de rebelión el que conlleva el castigo más severo.

Además de apelar su condena de cadena perpetua por rebelión, Yoon también recurrió una pena de 30 años de prisión en un caso que lo acusa de ordenar vuelos de drones en 2024 para elevar deliberadamente las tensiones con Corea del Norte y crear un pretexto para imponer la ley marcial en el país. Los abogados de Yoon afirmaron que los vuelos de drones fueron una respuesta a que Corea del Norte enviara miles de globos con basura hacia el Sur.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.