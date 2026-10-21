Corea del Norte dice que reanudará las transmisiones de propaganda en auge de tensiones con el Sur

La hermana del líder norcoreano Kim Jong Un dijo el miércoles que su gobierno reanudará este mes las transmisiones de propaganda contra Seúl en la frontera fuertemente armada con Corea del Sur, retomando una campaña de guerra psicológica mientras aumentan las tensiones después de que explosiones de minas terrestres hirieran a tres soldados surcoreanos de primera línea.

Kim Yo Jong, ampliamente considerada como la segunda funcionaria más poderosa en Pyongyang, hizo la declaración después de visitar zonas de primera línea donde los soldados están reforzando la frontera. Renovó una amenaza de represalias ante cualquier provocación surcoreana dirigida contra los trabajos de fortificación.

Corea del Norte ha añadido en los últimos años minas, cercas de alambre de púas, barreras antitanque y otras fortificaciones a lo que ya es una de las fronteras más militarizadas del mundo, mientras Kim Jong Un endurecía su postura hacia Seúl.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés), el medio oficial de Pyongyang, informó que Kim Yo Jong recorrió las zonas junto con el mariscal del Ejército Popular de Corea Pak Jong Chon, uno de los principales mandos militares de su hermano. Ella calificó los esfuerzos de fortificación del Norte como una “empresa sagrada y grandiosa” que respalda la política del líder de cortar permanentemente los lazos con Corea del Sur, a la que ha declarado su adversario más hostil en medio de un estancamiento más amplio en la diplomacia con Washington.

“Nuestros equipos tácticos de caza están tomando nuevas posiciones y, dentro de octubre, los altavoces para la guerra psicológica contra la RC estarán en funcionamiento a lo largo de toda la frontera”, dijo Kim Yo Jong, que empleó las del nombre formal de Corea del Sur, la República de Corea.

Advirtió que si los disparos de advertencia surcoreanos —que Seúl dice que pretenden obligar a los soldados norcoreanos que realizan trabajos de fortificación a volver a cruzar la frontera— causan “daño real a nuestra seguridad territorial y a la seguridad de nuestro personal de servicio”, los guardias fronterizos norcoreanos “no mostrarán piedad con los gánsteres armados desprovistos de razón” .

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés), el medio oficial de Pyongyang, informó primero de la visita fronteriza de Kim como ocurrida el martes, pero Kim luego la corrigió a primera hora del miércoles en una declaración separada.

Seúl atribuyó formalmente a minas colocadas por Corea del Norte las explosiones fronterizas del 21 de septiembre tras una inspección con el Comando de las Naciones Unidas liderado por Estados Unidos, y pidió al Norte que se disculpara y retirara las minas restantes. Corea del Norte negó su responsabilidad por las explosiones y advirtió de una fuerte represalia si era provocada.

“Nuestro liderazgo militar subrayó la necesidad de hacer que esos canallas sean conscientes de que nuestras nuevas unidades de potencia de fuego han tomado sus posiciones de tiro”, afirmó Kim, que recordó a los soldados la orden de su hermano de hacer que la frontera con el “enemigo (...) sea eternamente inexpugnable”.

El ejército surcoreano ha dicho que soldados norcoreanos cruzaron 50 veces este año la línea de demarcación militar de la frontera durante los trabajos de fortificación, y que respondió con tiros de advertencia y transmisiones. Kim ha dicho que las afirmaciones surcoreanas sobre cruces fronterizos son un “falso pretexto”, y que sus provocaciones han aumentado “más allá de la línea roja” desde las explosiones por minas.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Jin Yong-Sung, calificó la amenaza de Kim de “intolerable” y ordenó a las fuerzas armadas “responder con firmeza” ante posibles provocaciones del Norte.

Durante la inspección fronteriza del martes, Pak acusó al Sur de hacer afirmaciones “deliberadas, premeditadas y absurdas” para trasladar la culpa al Norte por el aumento de las tensiones y amenazó con una “respuesta abrumadora” ante provocaciones surcoreanas. Negó que los soldados norcoreanos estuvieran vulnerando la frontera durante los trabajos de fortificación, al afirmar que “nuestro ejército sabe dónde está nuestra línea fronteriza mejor que cualquier otro”, informó KCNA.

Las transmisiones por altavoces están entre las tácticas de guerra psicológica de la era de la Guerra Fría que las dos Coreas han utilizado ocasionalmente una contra la otra durante épocas de tensión.

El gobierno progresista de Corea del Sur, encabezado por el presidente Lee Jae Myung, detuvo sus transmisiones después de asumir el cargo el año pasado para mejorar los lazos con el Norte, que más tarde detuvo las suyas.

En los últimos años, Kim Jong Un, ha cortado toda diplomacia y cooperación con Corea del Sur y la ha declarado un enemigo permanente mientras se prolonga un estancamiento de años en las negociaciones nucleares con Washington.