El lodo y los escombros complican la búsqueda de decenas de desaparecidos en deslave en Indonesia

Rescatistas indonesios lidiaban el domingo con montones de barro, escombros y un suelo empapado, mientras buscaban a decenas de personas que desaparecidas después de un alud de tierra provocado por lluvias torrenciales el día anterior en la isla principal del país, Java, que mató al menos a 11 personas.

El deslizamiento de tierra, que ocurrió antes del amanecer, se abatió el sábado por las laderas del monte Burangrang en la provincia de Java Occidental, sepultando unas 34 casas en el pueblo de Pasir Langu. El domingo, 79 personas seguían desaparecidas y se temía que muchas estuvieran enterradas bajo toneladas de barro, rocas y árboles arrancados de raíz.

Unos 230 residentes que vivían cerca del lugar fueron evacuados a refugios temporales del gobierno. Los rescatistas recuperaron dos cuerpos más el domingo por la mañana, elevando el número de muertos a 11, según Ade Dian Permana de la oficina de búsqueda y rescate.

Videos publicados el sábado por la agencia de búsqueda y rescate del país, conocida como Basarnas, mostraron a los rescatistas usando herramientas agrícolas y manos desnudas para sacar un cuerpo cubierto de barro del suelo y colocarlo en una bolsa naranja para llevarlo a enterrar.

Apenas se estaban empleando equipo pesado y excavadoras porque el suelo era demasiado blando e inestable.

"Si la pendiente no se estabiliza, los equipos están preparados para continuar de forma manual", dijo Permana, estimando que la altura de los montones de barro podría ser de hasta cinco metros (16 pies).

"Algunas casas están enterradas hasta el nivel del techo", agregó.

En una visita a la zona el domingo, el vicepresidente indonesio Gibran Rakabuming Raka prometió que las autoridades tomarían medidas para prevenir desastres similares. Instó a las autoridades locales en Java Occidental y Bandung Occidental a "abordar el problema de la conversión de tierras en áreas propensas a desastres", incluyendo formas de reducir los riesgos.

El jefe de Basarnas, Mohammad Syafii, confirmó a los periodistas después de visitar el devastado pueblo de Pasir Langu con Gibran, que la condición del terreno y el mal tiempo continúan complicando las operaciones de búsqueda el domingo.

"Estamos a merced del clima, y el deslizamiento sigue siendo barro... fluyendo e inestable", dijo Syafii, "Con un área tan amplia, usaremos todos los recursos que tenemos... drones, equipos caninos y unidades terrestres, pero la seguridad es lo primero".

Las lluvias estacionales y las mareas altas desde aproximadamente octubre hasta abril suelen causar inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas donde millones de personas viven en áreas montañosas o cerca de fértiles llanuras inundables.

