Edificio en construcción se derrumba en Filipinas; habría decenas de obreros atrapados por escombros

Un edificio de nueve pisos que estaba en construcción se derrumbó el domingo en una ciudad al norte de la capital de Filipinas. La policía informó que 22 trabajadores lograron salir, mientras que otros siguen desaparecidos.

El edificio se desplomó antes del amanecer durante una tormenta en la ciudad de Ángeles, en la provincia de Pampanga, al norte de Manila. Más de 100 policías y otros empleados del gobierno trataban de rescatar a quienes se cree que quedaron atrapados entre los escombros, señaló el general de brigada de la policía Jess Mendez.

Mendez, quien estaba en el lugar del derrumbe, dijo que no había reportes de muertos hasta el momento, pero agregó que algunos de los 22 trabajadores que lograron salir del edificio estaban heridos.

Mendez no pudo precisar cuántos trabajadores quedaron atrapados en el derrumbe. Pero Jay Pelayo, quien encabeza la oficina de información de la ciudad de Ángeles, dijo que al menos 30 trabajadores podrían seguir atrapados entre los escombros, citando a un capataz de la construcción que logró salir corriendo del edificio mientras se venía abajo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.