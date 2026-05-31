Detonación en edificio con explosivos en Myanmar deja al menos 45 muertos

Una explosión ocurrida en un edificio el domingo en el noreste de Myanmar donde se almacenan explosivos para la minería causó la muerte de al menos 45 personas, de acuerdo con rescatistas y reportes de medios independientes.

Unas 70 personas resultaron heridas en la explosión, que se produjo alrededor del mediodía en la aldea de Kaungtup, en el municipio de Namhkam.

La zona, ubicada a unos 3 kilómetros (2 millas) al sur de la frontera con China, está bajo el control del Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, un grupo armado étnico que combate de manera esporádica al gobierno central de Myanmar.

Un socorrista que acudió al lugar de la explosión dijo a The Associated Press que para la noche del domingo se habían recuperado 46 cuerpos, incluidos seis niños, y habían sido llevados para su cremación.

El rescatista, que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo que 74 heridos habían sido trasladados al hospital del municipio y que las operaciones de rescate continuaban.

Otro rescatista en Namhkam, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que unas 40 personas murieron y que más de 100 casas cerca del lugar de la explosión resultaron dañadas.

Medios de Myanmar, incluida la agencia de noticias en línea Shwe Phee Myay del estado Shan, reportaron cifras de muertos que oscilaban entre 50 y 55. Publicaron fotos y videos que mostraban humo de la explosión y edificios dañados y escombros tras el estallido.

La televisora estatal china CCTV informó que la explosión causó múltiples muertes y heridos, con muchas casas residenciales gravemente dañadas, pero no dio cifras.

Dijo que, según investigaciones preliminares, la explosión ocurrió en un sitio donde se almacenaban grandes cantidades de explosivos utilizados para operaciones mineras.

Las autoridades locales están proporcionando actualmente ayuda, atención médica y asistencia de reasentamiento a los residentes afectados, señaló el reporte.

El Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) informó por Telegram que su departamento económico almacenó gelignita para su uso en sitios de minería y canteras de piedra, y que está en marcha una investigación sobre la causa de la explosión.

La gelignita se utiliza ampliamente en la minería y en voladuras de roca, pero puede volverse altamente inestable con el tiempo y si se almacena de manera deficiente.

El TNLA es miembro de la alianza rebelde de los Tres Hermanos, y ha controlado el área de Namhkam desde que la coalición y sus aliados lanzaron una gran ofensiva contra el ejército en el noreste de Myanmar a finales de 2023. Los miembros de la alianza y otros grupos armados étnicos han luchado durante mucho tiempo por una mayor autonomía.

El TNLA firmó un alto el fuego con el ejército de Myanmar tras conversaciones mediadas por China en octubre del año pasado, pero las relaciones siguen tensas.

Myanmar está sumido en la agitación desde que el ejército tomó el poder del gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, lo que desencadenó una oposición popular generalizada. Después de que las manifestaciones pacíficas fueron reprimidas con fuerza letal, muchos opositores al gobierno militar tomaron las armas, y grandes partes del país están ahora envueltas en conflicto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.