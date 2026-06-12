Dan 30 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por vuelos de drones sobre Pyongyang

El presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, y su exministro de Defensa fueron condenados el viernes a 30 años de prisión por ordenar vuelos de drones sobre Pyongyang en 2024 para incrementar las tensiones con Corea del Norte, y de esa forma justificar la declaración de la ley marcial en territorio surcoreano.

La versión completa del fallo del Tribunal del Distrito Central de Seúl no estaba disponible de momento. El mismo tribunal había sentenciado anteriormente a Yoon a cadena perpetua tras ser declarado culpable de rebelión luego de su efímera imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

Corea del Norte acusó a Seúl de hacer volar drones sobre Pyongyang para lanzar panfletos de propaganda en tres ocasiones, en octubre de 2024. El ministro de Defensa surcoreano en ese momento, Kim Yong Hyun, lo negó vagamente, antes de que el Ministerio de Defensa dijera que no podía confirmar ni negar las acusaciones. Las tensiones aumentaron bruscamente, pero no derivaron en enfrentamientos militares.

Los abogados de Yoon criticaron el fallo más reciente, diciendo que los vuelos de drones fueron una respuesta al hecho de que el gobierno norcoreano hiciera volar miles de globos que transportaban basura hacia el territorio de Corea del Sur previamente en 2024. Argumentaron que un veredicto de culpabilidad socavaría los intereses de seguridad surcoreanos, pero de momento no dijeron si apelarían.

Investigadores, encabezados por el fiscal especial Cho Eun-suk, habían solicitado una pena de 30 años de prisión para Yoon, acusándolo de intentar crear una situación bélica entre las dos Coreas mientras tramaba una iniciativa autoritaria para apartar a sus rivales políticos y “monopolizar” el poder. Habían pedido una pena de 25 años de prisión para Kim Yong Hyun, un confidente clave de Yoon que ayudó a planificar y movilizar fuerzas para que el mandatario declarara la ley marcial.

Yoon siguió adelante con la declaración ya avanzada la noche del 3 de diciembre de 2024, y pronunció un mensaje televisado en el que acusó a legisladores liberales de ser fuerzas “opuestas al Estado” que simpatizaban con Corea del Norte. Citó una serie de agravios, pero en particular los juicios políticos impulsados por la oposición contra altos funcionarios y los recortes al proyecto de presupuesto de su gobierno.

La ley marcial duró unas seis horas, hasta que los legisladores rompieron un bloqueo de soldados y policías en la Asamblea Nacional y votaron para revocarla, lo que obligó al gabinete de Yoon a suspenderla.

El mandatario fue suspendido rápidamente del cargo, sometido a juicio político y destituido formalmente por el Tribunal Constitucional. Fue arrestado en julio de 2025. Varios juicios penales siguen en curso.

El veredicto en el caso más grave, el de rebelión, ha sido apelado por Yoon y por los fiscales, quienes habían solicitado la pena de muerte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.