Autoridades reportan 14 muertos en incendio en planta de autopartes en Corea del Sur

Los equipos de rescate surcoreanos recuperaron el sábado los restos mortales de 14 personas de entre los calcinados escombros de una fábrica de autopartes en la ciudad de Daejeon, en el centro del país, donde una explosión y un incendio dejaron al menos 59 heridos.

Según los bomberos, 25 personas sufrieron heridas graves, pero no estaba claro de inmediato si alguna se encontraba en estado crítico. Más de 500 bomberos, policías y personal de emergencias participaron en las labores de extinción del fuego y de rescate después de que se declaró el viernes por la tarde.

Videos y fotos del lugar mostraban una densa humareda gris saliendo del complejo y a algunos trabajadores saltando desde un edificio perteneciente a Anjun Industrial.

Nam Deuk-woo, jefe de bomberos del distrito Daedeok de la ciudad, señaló que el incendio destruyó un edificio de la fábrica al que los bomberos inicialmente no pudieron entrar por temor a que se derrumbara. La búsqueda de los trabajadores desaparecidos comenzó el viernes por la noche luego de que las autoridades desplegaron robots de extinción no tripulados para enfriar la estructura y realizaran una inspección de seguridad.

Nueve de los 14 fallecidos fueron hallados en lo que se cree que era un gimnasio en el tercer piso, mientras que otros tres fueron encontrados cerca de un tanque de agua en la segunda planta. Todos los desaparecidos ya han sido localizados.

El presidente del país, Lee Jae Myung, visitó el lugar el sábado por la tarde, se reunió con familiares de las víctimas y pidió medidas de seguridad para evitar que la estructura dañada colapse durante las operaciones de búsqueda.

El incendio fue reportado alrededor de la 1:18 de la tarde del viernes. Nam explicó que por el momento se desconocía la causa, pero el fuego parecía haberse propagado con rapidez, y testigos informaron de una explosión. Los bomberos se concentraron en evitar que las llamas se extendieran a una instalación adyacente y en aislar sustancias químicas explosivas. Según Nam, los operarios sacaron del lugar más de 100 kilos (220 libras) de sustancias químicas altamente reactivas.

Algunos resultaron heridos al saltar del edificio para escapar, mientras que otros sufrieron inhalación de humo, de acuerdo con las autoridades. Hasta el sábado por la mañana, 28 personas estaban hospitalizadas y cuatro de ellas tuvieron que ser operadas por fracturas y otras lesiones.

El operativo incluyó unos 120 vehículos y equipos, incluidas aeronaves, un vehículo no tripulado con cañón de agua y dos robots de extinción para zonas de difícil acceso, además de cientos de efectivos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.