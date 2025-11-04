Choque de trenes deja al menos 7 muertos en el centro de India

Un tren de pasajeros se impactó contra un tren de carga en el centro de India el martes, causando la muerte de al menos siete personas y dejando a varias otras heridas, informó un alto funcionario del gobierno.

El incidente ocurrió cerca de Bilaspur, a unos 116 kilómetros ( 72 millas) de la capital del estado de Chhattisgarh, Raipur.

Canales de televisión mostraron imágenes de un tren colisionando con otro cerca del sitio del incidente. Los rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros.

El tren local de pasajeros impactó al tren de carga por detrás, comentó el alto funcionario del gobierno Sanjay Agarwal a The Associated Press, agregando que un vagón terminó encima de un carro del tren de carga.

"El equipo de rescate está tratando de cortar el tren para sacar a al menos dos pasajeros atrapados dentro", expresó. "Esperamos que estén vivos, pero no podemos confirmarlo hasta que los saquemos".

Alrededor de una docena de personas resultaron heridas en el accidente y han sido trasladadas a hospitales locales para su tratamiento. La condición de uno de ellos es crítica, dijo Agarwal, quien se desempeña como el colector del distrito de Bilaspur donde ocurrió el incidente.

En un comunicado, el operador de la red Indian Railways indicó que ha movilizado todos sus recursos para los esfuerzos de rescate. Agregó que se ha iniciado una investigación sobre la causa del choque.

El funcionario electo de más alto rango de Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai, ofreció sus condolencias a las familias en duelo.

Las colisiones de trenes no son infrecuentes en India, donde la vasta red ferroviaria enfrenta problemas de infraestructura envejecida y errores humanos.

Más de 12 millones de personas viajan en los 14.000 trenes de India cada día a lo largo de 64.000 kilómetros de vías. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la seguridad ferroviaria, se producen varios cientos de incidentes —algunos mortales— anualmente, y a menudo se atribuyen a errores humanos o sistemas de señalización obsoletos.

Un choque en la región oriental del país en 2023 causó la muerte de más de 280 personas en lo que fue uno de los desastres ferroviarios más mortales de India.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.