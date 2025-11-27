Al menos 83 personas murieron en el enorme incendio que arrasó el miércoles un complejo de apartamentos de Hong Kong; además, más de 300 siguen desaparecidas y hay decenas de heridos.

El incendio ha conducido a la detención de tres jefes de obra sospechosos de homicidio involuntario, ya que la policía responsabilizó a una empresa constructora “gravemente negligente” a la que acusa de utilizar materiales de construcción inseguros.

Siete de las ocho torres residenciales de Wang Fuk Court, en Taipo, se incendiaron en lo que fue el incendio más mortífero que ha vivido Hong Kong en casi 80 años, obligando a evacuar a 900 de los 4.800 residentes a refugios provisionales durante la noche.

Los equipos de rescate siguen registrando los restos humeantes del complejo con la esperanza de encontrar más supervivientes. Aunque el incendio está “básicamente bajo control”, según John Lee, el jefe ejecutivo de la región, los equipos de rescate están teniendo problemas para acceder a los edificios debido al calor extremo.

open image in gallery Alrededor de 900 residentes se vieron obligados a pernoctar en refugios temporales ( AFP/Getty )

Este suceso ha puesto en el punto de mira el uso de andamios de bambú en Hong Kong, una práctica que lleva décadas en el territorio, después de que algunos de los andamios de bambú cayeran al suelo envueltos en llamas.

La policía de Hong Kong declaró el jueves que “las paredes exteriores del edificio tenían redes de protección, membranas, lonas impermeables y láminas de plástico sospechosas de no cumplir las normas de seguridad contra incendios”.

Las llamas se iniciaron en el andamiaje exterior de una torre de 32 pisos, envolvieron el andamiaje de bambú y la red de construcción, se desplazaron al interior del edificio y acabaron saltando a los rascacielos cercanos, probablemente ayudadas por el viento.

Se ha confirmado la muerte de al menos 83 personas

La superintendente de policía, Eileen Chung, declaró que las autoridades [tenían] “razones para creer que los responsables de la empresa [habían cometido] una negligencia grave” en el uso de los materiales, lo que había permitido que el fuego se propagara sin control.

Entre los detenidos figuraban dos directores y un asesor de ingeniería de Prestige Construction, empresa contratada para realizar el mantenimiento del edificio.

Las autoridades se incautaron de documentos de licitación, una lista de empleados, 14 ordenadores y tres teléfonos móviles en una redada en las oficinas de la empresa, añadió el Gobierno.

Por su parte, Lee dijo que su oficina de desarrollo se ha reunido con la industria de la construcción para debatir la sustitución de los andamios de bambú por alternativas metálicas.

open image in gallery Las labores de rescate se han visto dificultadas por el calor extremo en los edificios en llamas ( AFP/Getty )

Mientras tanto, los residentes se atrincheraron en refugios provisionales, incluso en una escuela cercana donde se les proporcionó agua embotellada, alimentos y otros artículos de primera necesidad durante la noche, y los voluntarios trajeron más suministros. El Gobierno de Hong Kong ha dicho que proporcionará 1.000 unidades de albergues juveniles o habitaciones de hotel para que los residentes puedan alojarse hasta por dos semanas.

En uno de los ocho refugios, una mujer angustiada buscaba a su hija con una foto de su graduación en la mano.

“Ella y su padre aún no han salido”, dijo la mujer de 52 años, que solo dio su apellido, Ng, mientras sollozaba. Añadió: “No había agua para salvar nuestro edificio”.

open image in gallery Residentes descansan en un refugio provisional cerca del lugar del incendio en Wang Fuk Court, una urbanización del distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios de Hong Kong ( AP )

Entre los fallecidos del miércoles se encontraba el bombero héroe Ho Wai Ho (37), que murió mientras rescataba a los residentes del edificio Wang Fuk Court.

Fue encontrado inconsciente en el lugar del incendio y trasladado inmediatamente al Hospital Príncipe de Gales, según informaron los bomberos. A pesar de los esfuerzos médicos, sucumbió a sus heridas a las 4:41 p. m. hora local, según la administración municipal.

Ho prestó servicio en el Cuerpo de Bomberos durante nueve años, y estuvo destinado en la estación de Sha Tin como miembro del equipo de “pequeños socorros”. Las autoridades y sus amigos lloraron y rindieron homenaje a su “gallardía y abnegada devoción al deber”.

open image in gallery El bombero Ho Wai Ho murió mientras rescataba a los residentes de un complejo residencial de Hong Kong ( Shanghai Daily/ X )

El director de los servicios de bomberos, Andy Yeung, dijo que Ho había actuado de forma “valerosa”, y añadió: “Estoy profundamente apenado por la pérdida de este dedicado y valiente bombero. Todos nuestros colegas están profundamente entristecidos por la pérdida de un camarada tan devoto. En nombre de todos nuestros colegas, he dado el más sentido pésame a su familia”.

El presidente chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias por el bombero y dio el pésame a las familias de las víctimas, según la cadena estatal CCTV.

El presidente ruso, Vladímir Putin, también expresó sus condolencias a su aliado clave, Xi, por el incendio de Hong Kong, según informó el jueves la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Traducción de Sara Pignatiello