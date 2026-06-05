Casa de ancianos sin registrar en Sri Lanka en ruinas; cifra de muertos por incendio sube a 13

El lugar del incendio mortal en un hogar de ancianos no registrado para personas con enfermedades mentales en el oeste de Sri Lanka permanecía abandonado el viernes, al tiempo que el número de muertos aumentaba de 12 a 13 luego que uno de los heridos sucumbiera a las lesiones en el hospital, informó un funcionario.

Estuches de gafas, medicamentos y sillones reclinables estaban esparcidos alrededor del cascarón calcinado del hogar en Anguruwatota, un pequeño pueblo a unos 55 kilómetros (34 millas) al sureste de la capital, Colombo.

Los residentes sobrevivientes fueron trasladados a un hogar de ancianos cercano.

Según la policía, 71 personas con enfermedades mentales se alojaban en el hogar en el momento del incendio. Cincuenta de ellas fueron rescatadas por vecinos, bomberos y policías, y siete fueron hospitalizadas.

Otro hombre murió el viernes a causa de sus lesiones, indicó un agente en la comisaría de Anguruwatota, bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar con los medios.

El director del hogar ya fue arrestado bajo sospecha de haber causado muertes por negligencia. Compareció ante un tribunal el jueves y se ordenó su detención durante una semana mientras se lleva a cabo una investigación.

Dhanuja Chathuranga, un empleado del hogar de 32 años, dijo a The Associated Press que sospechan que el incendio fue provocado por un cortocircuito eléctrico en un cable conectado a una bomba de agua.

“El fuego prendió inicialmente en una pila de colchones y almohadas y luego se propagó rápidamente por toda la casa”, relató Chathuranga, que añadió que rescataron a la mayoría de los residentes, pero 10 personas quedaron atrapadas en el incendio y murieron calcinadas. Otras tres fallecieron después en el hospital.

Imágenes de The Associated Press mostraron el edificio arrasado, con muebles y equipos carbonizados. Había cuerpos cerca.

Canales locales de televisión transmitieron imágenes de bomberos, policías y residentes intentando contener el voraz incendio. Policías y soldados subieron a los rescatados a autobuses para llevarlos a un lugar seguro.

Chathura Mihudum, director de la Secretaría Nacional para las Personas Mayores, señaló que el establecimiento no estaba registrado como hogar de ancianos y que se le había advertido que debía cumplir las leyes y directrices.

Indicó que estaba hacinado, con camas para apenas unas 15 personas en un espacio donde vivían 71.

Funcionarios del gobierno habían visitado previamente la institución y habían instruido a la administración a cumplir las leyes, agregó, sin dar más detalles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.