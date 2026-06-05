Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Protestas, elecciones, Mundial y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Miles protestaron contra el femicidio en Buenos Aires, Argentina. Personas mayores pidieron mejores condiciones de salud y pensiones en la capital venezolana, Caracas. Docentes exigieron un aumento salarial en Ciudad de México y estudiantes en Chile se enfrentaron con la policía durante protestas contra los recortes propuestos al presupuesto de educación.

Los colombianos votaron en la primera vuelta de una elección presidencial, y los peruanos se preparaban para una segunda vuelta. México se alistaba para ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 29 de mayo y el 5 de junio de 2026.

___

Relacionados

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Marco Ugarte, radicado en Ciudad de México.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in