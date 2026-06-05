Protestas, elecciones, Mundial y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Miles protestaron contra el femicidio en Buenos Aires, Argentina. Personas mayores pidieron mejores condiciones de salud y pensiones en la capital venezolana, Caracas. Docentes exigieron un aumento salarial en Ciudad de México y estudiantes en Chile se enfrentaron con la policía durante protestas contra los recortes propuestos al presupuesto de educación.

Los colombianos votaron en la primera vuelta de una elección presidencial, y los peruanos se preparaban para una segunda vuelta. México se alistaba para ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 29 de mayo y el 5 de junio de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Marco Ugarte, radicado en Ciudad de México.

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