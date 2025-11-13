Camión choca contra mercado en Corea del Sur y causa 2 muertos y 18 heridos, según autoridades

Dos personas fallecieron y otras 18 resultaron heridas el jueves cuando un camión arrolló a varios peatones en un mercado al aire libre en la ciudad de Bucheon, Corea del Sur, según los bomberos y la policía.

La policía está interrogando al conductor del vehículo, un hombre no identificado de unos 60 años que no estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas, indicó Son Byeong-sam, un agente de la policía de Bucheon, cerca de la capital, Seúl.

Park Geum-cheon, funcionario del parque de bomberos de la ciudad, dijo que los testigos contaron a los investigadores que, inicialmente, el camión retrocedió unos 28 metros (92 pies) antes de avanzar unos 150 metros (492 pies), atropellando a peatones en el camino.

El conductor afirmó que el vehículo había fallado y las autoridades estaban revisando las imágenes de las cámaras de seguridad, agregó.

Dos personas fueron declaradas muertas en un hospital y 11 de los 18 heridos padecían lesiones graves. Las autoridades no dijeron de inmediato si alguna de las lesiones ponía en peligro la vida de las víctimas.

Fotos de la escena mostraban al camión empotrado contra una tienda en medio de un revoltijo de escombros, incluyendo cajas volcadas, ropa y letreros rotos. El lado delantero izquierdo del camión estaba destrozado y tenía las ventanas rotas.

Las autoridades retiraron más tarde el camión del lugar para investigar el siniestro.

