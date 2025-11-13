Camión atropella a peatones en mercado de Corea del Sur: dos muertos y 18 heridos

Un camión arrolló a peatones en un mercado al aire libre en Corea del Sur el jueves, matando a dos personas e hiriendo a 18, informaron las autoridades.

Las dos personas fueron declaradas muertas en un hospital tras el incidente poco antes de las 11 de la mañana en la ciudad de Bucheon, cerca de la capital, Seúl.

Nueve personas sufrieron heridas graves entre las 18 que resultaron heridas, declaró el gobierno municipal de Bucheon, señalando que no estaba claro de inmediato si alguna de las lesiones ponía en peligro la vida.

La policía está interrogando al conductor del camión, un hombre no identificado de unos 60 años, quien no estaba bajo la influencia de alcohol o drogas, indicó Son Byeong-sam, un funcionario de la policía en Bucheon.

Park Geum-cheon, un funcionario de la estación de bomberos de Bucheon, apuntó que los testigos informaron a los investigadores que el vehículo inicialmente retrocedió unos 28 metros (92 pies) antes de avanzar 150 metros (492 pies), atropellando a peatones en el camino.

El conductor afirmó que su vehículo había fallado, dijo, y las autoridades estaban revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Las fotos de la escena muestran al camión incrustado en un escaparate en medio de un revoltijo de escombros, incluyendo cajas volcadas, ropa y letreros rotos. El lado delantero izquierdo del camión estaba destrozado y sus ventanas estaban rotas. Las autoridades retiraron posteriormente el vehículo del lugar para investigar el accidente.

Bucheon apoyará la restauración de las instalaciones dañadas, anunció el alcalde Cho Yong-eek en un comunicado, añadiendo que la ciudad también realizará inspecciones de seguridad y proporcionará apoyo psicológico a los comerciantes y otras personas que presenciaron el accidente.

La oficina de Cho no tiene de momento una estimación de los daños materiales, incluyendo el número de tiendas que fueron afectadas.

