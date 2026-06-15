India planea una misión para recuperar a “Botas Verdes”, el alpinista cuyo cuerpo sirve como señal de alerta del Everest

Las autoridades indias están intentando recuperar el cuerpo de un alpinista conocido como “Botas Verdes” de las laderas superiores del Monte Everest, casi 30 años después de una expedición mortal.

La Policía Fronteriza Indo-Tibetana, una fuerza paramilitar, emitió una licitación para una agencia especializada en recuperación de alta montaña para bajar lo que cree que es el cuerpo de Dorje Morup desde el lado tibetano de la montaña.

Sin embargo, muchos en la comunidad de alpinismo creen que “Botas Verdes” es otro escalador indio, Tsewang Paljor.

Morup y Paljor formaban parte de una expedición de seis miembros que quedó atrapada en una tormenta mortal cerca de la cima en 1996.

Los seis alpinistas eran miembros de la fuerza paramilitar india. Si bien tres tuvieron que regresar debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, Morup, Paljor y Tsewang Samanla continuaron su ascenso.

Según los informes, estuvieron a punto de alcanzar la cima antes de verse obligados a regresar. Los tres perecieron en la montaña.

Los restos de las “Botas Verdes” yacen en la “zona de la muerte” del Everest, por encima de los 8.000 metros, donde las duras condiciones hacen que su recuperación sea extremadamente peligrosa.

La licitación invita a participar a agencias con experiencia en la realización de operaciones de rescate o recuperación a altitudes similares, preferiblemente en el Everest durante los últimos cinco años.

Según The Times, se prevé que la operación se complique por la necesidad de coordinarse con las autoridades chinas para transportar el cuerpo a través de la frontera entre Tíbet y Nepal, trasladarlo en avión a Katmandú y organizar su repatriación a la India.

Se prevé que la operación tendrá lugar entre junio y septiembre.

“Botas Verdes” recibió ese nombre por las botas de color verde brillante que llevaba puestas cuando murió. Su cuerpo es un punto de referencia muy conocido en la ruta noreste del Everest.

En los años posteriores a la tragedia, se informó que algunos escaladores japoneses encontraron a Morup con vida, pero gravemente congelado y con dificultades para descender, y lo ayudaron a sortear las cuerdas fijas. Según los informes, también descubrieron a Samanla muerto por encima del Segundo Escalón, un afloramiento rocoso escarpado a 8610 metros de altitud en la arista noreste, entre el Primer y el Tercer Escalón.

Posteriormente, un sherpa afirmó que también había visto a Tsewang Paljor con vida, pero delirando.

Durante el descenso, el equipo japonés volvió a pasar junto a Morup, por debajo del Primer Escalón, y creyeron que lograría regresar al campamento, pero falleció ese mismo día.

Los restos de Paljor nunca fueron recuperados. Se sugirió que probablemente cayó por los acantilados de la cara oriental de Kangshung, lo que avivó el debate sobre si el cuerpo conocido como “Botas Verdes” era realmente Paljor o Morup.

Debido a que la recuperación de cuerpos desde las altitudes extremas del Everest demostró ser sumamente peligrosa, las “Botas Verdes” permanecieron en la montaña durante décadas.

Se convirtió en un crudo recordatorio de los riesgos del alpinismo a gran altitud y de las dificultades que suponen las labores de rescate y recuperación en la “zona de la muerte” de la montaña.

La recuperación de los restos se considera extremadamente peligrosa porque los helicópteros no pueden aterrizar a esa altitud, lo que significa que sherpas y escaladores experimentados deben trasladar manualmente el cuerpo por terrenos escarpados, enfrentándose a riesgos como avalanchas, tormentas y falta de oxígeno.

Kamlesh Kamal, portavoz de la Policía Fronteriza Indo-Tibetana, se negó a hacer comentarios sobre la licitación y declaró a The Independent que su consulta por escrito sería remitida a la división de alpinismo de la fuerza para su consideración.

Traducción de Olivia Gorsin