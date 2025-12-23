A la creadora de contenidos para adultos Bonnie Blue se le prohibió viajar a Indonesia durante los próximos 10 años tras ser detenida y posteriormente deportada por ser sospechosa de violar la estricta legislación del país en materia de pornografía.

La controvertida actriz porno, cuyo verdadero nombre es Tia Billinger, fue detenida en Bali a principios de mes junto con al menos 17 turistas varones de Australia y el Reino Unido, la mayoría de los cuales fueron puestos en libertad tras ser interrogados. Ella fue deportada del país del sudeste asiático la semana pasada.

Las autoridades indonesias declararon que no presentaron cargos por producción de contenido pornográfico después de que la policía revisó su teléfono y encontró grabaciones de “video privado”.

El material era para “documentación privada y no para distribución pública”, declaró en un comunicado el director general de Inmigración, Yuldi Yusman.

Sin embargo, se descubrió que Billinger había infringido las normas sobre visados al haber “entrado en Indonesia con un visado a la llegada para la producción de contenidos comerciales que podrían causar malestar público”, declaró Yusman.

“Por tanto, impusimos una prohibición de entrada de 10 años porque estas actividades no están en consonancia con los esfuerzos del gobierno por mantener la imagen turística de calidad de Bali y el respeto por los valores culturales locales”, añadió.

Billinger fue detenida después de que la policía allanó un estudio de alquiler en Bali e incautó material fotográfico, anticonceptivos y pastillas de viagra.

open image in gallery Bonnie Blue llega a la Oficina de Inmigración Ngurah Rai de Bali a principios de diciembre ( AFP/Getty )

Indonesia es un país de mayoría musulmana con estrictas leyes de moralidad, y los delitos por los que fue detenida inicialmente podrían haberle costado hasta 15 años de cárcel y una multa de USD 364.000.

Al final, Billinger y un socio llamado Liam Andrew fueron multados por USD 12 por infringir las leyes de tráfico mientras circulaban por la isla en un vehículo que promocionaban como el llamado “Bang Bus” (camión para coger).

El viernes compareció ante el Tribunal de Distrito de Denpasar antes de ser deportada. Se la vio riendo e interactuando con la gente mientras chupaba una paleta mientras las cámaras la grababan.

“Los acusados cometieron lícitamente el delito de forma conjunta y continuada”, dictaminó el juez.

open image in gallery Tia Billinger, conocida como “Bonnie Blue”, en un tribunal de Denpasar ( AFP/Getty )

En el juicio, se mostraron imágenes de Billinger conduciendo su camión por el complejo turístico de la isla de Indonesia.

Se dijo que conducía su camión azul sin documentos de matriculación válidos antes de utilizarlo para promocionar sus videos explícitos.

“Mientras estaba en Bali, Bonnie Blue debería haber estado viajando, pero en lugar de eso estaba creando contenidos”, dijo la policía.

“Se los incluirá en una lista negra en la que no podrán entrar en Indonesia durante al menos 10 años, que se pueden extender”.

Al parecer, Billinger declaró ante el tribunal que no conducía el vehículo, sino que viajaba como pasajera.

open image in gallery Bonnie Blue es conocida por sus polémicas artimañas ( AFP/Getty )

“Tomaremos medidas firmes de inmediato, los deportaremos y los someteremos a una lista negra”, declaró el jueves a la AFP Winarko, el jefe de inmigración del aeropuerto de Bali que no dio su nombre completo.

En sus primeras declaraciones tras la polémica, Billinger dijo que su gira “Bang Bus” había “acabado”.

A la pregunta de si tenía intención de hacer contenidos más explícitos en Bali, respondió: “Suscríbete y lo descubrirás”.

Billinger es conocida por sus polémicas artimañas. A principios de año, fue expulsada del sitio de contenidos para adultos OnlyFans tras aparecer en los titulares por haber mantenido supuestamente relaciones sexuales con 1.057 hombres en solo 12 horas.

Traducción de Olivia Gorsin