Sigue búsqueda de 176 desaparecidos por inundaciones y aludes en Sri Lanka; reportan 132 muertos

El número de muertos por las fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra causados por el ciclón Ditwah en Sri Lanka aumentó a 132, y 176 personas continúan desaparecidas, informaron las autoridades el sábado.

Casi 78.000 personas han sido desplazadas y se encuentran en refugios temporales, indicó el centro de gestión de desastres del país surasiático.

Se espera que el número de muertos aumente. Publicaciones en redes sociales el sábado mostraron varias áreas afectadas por deslizamientos de tierra nocturnos a las que las autoridades aún no han llegado.

Sri Lanka ha sido azotada por un clima severo desde la semana pasada. Las condiciones empeoraron el jueves, con fuertes lluvias que inundaron hogares, campos y carreteras y provocaron deslizamientos de tierra, principalmente en la región montañosa central productora de té.

El gobierno cerró escuelas y oficinas y pospuso exámenes.

La mayoría de los embalses y ríos se han desbordado, bloqueando carreteras. Las autoridades detuvieron los trenes de pasajeros y cerraron carreteras en muchas partes del país luego que rocas, barro y árboles cayeran sobre las carreteras y las vías del tren.

Para el viernes, el agua que fluía río abajo desde las áreas gravemente afectadas comenzó a inundar zonas alrededor de la capital, Colombo, que experimentó comparativamente menos lluvias.

Las autoridades señalan que Ditwah, que se desarrolló en los mares al este de Sri Lanka, probablemente se moverá hacia la costa sur de India para el domingo. Se pronostica lluvia en Sri Lanka para el sábado, y se espera que la tormenta pase sobre las partes del norte del país.

La vecina India envió dos equipos de búsqueda y rescate, compuestos por 80 rescatistas, y envió ayuda para apoyar las operaciones en curso, indicó el sábado la embajada india en Colombo.

