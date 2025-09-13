Autoridades turcas arrestan a 48 funcionarios públicos de la oposición acusados de corrupción

Las autoridades turcas detuvieron el sábado al alcalde de un distrito de Estambul, junto con otros 47 funcionarios, por acusaciones de corrupción, como parte de una creciente ofensiva contra el principal partido de oposición del país.

La agencia estatal Anadolu reportó que la fiscalía de Estambul ordenó las detenciones en relación con una investigación sobre presunta extorsión, soborno, fraude y manipulación de licitaciones por parte del municipio de Bayrampasa en Estambul.

El alcalde de Bayrampasa, Hasan Mutlu, negó las acusaciones en un comunicado en X.

"Lo que está sucediendo consiste en operaciones políticas y calumnias infundadas", indicó Mutlu. "Tengan la seguridad de que, junto con ustedes, los valiosos residentes de Bayrampasa, superaremos estas calumnias y estos actos de deshonestidad".

Más de una docena de alcaldes del principal partido de oposición, el Partido Republicano del Pueblo, o CHP, y cientos de funcionarios municipales han sido arrestados en los últimos meses por presunta corrupción, incluido el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. El arresto de Imamoglu, considerado el principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan en las próximas elecciones presidenciales, provocó protestas generalizadas.

El CHP sostiene que los arrestos y las acusaciones son parte de una ofensiva del gobierno para debilitar a la oposición y allanar el camino para otros cinco años en el poder para Erdogan. El gobierno niega las acusaciones y afirma que los tribunales de Turquía son independientes.

En un caso clave que se espera sea abordado el lunes, se prevé que un tribunal decida si anula el Congreso de 2023 del CHP, una decisión que podría cambiar la directiva del partido y hunda al partido en el caos.

El CHP logró avances significativos en las elecciones locales celebradas el año pasado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.