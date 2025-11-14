Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Astronautas chinos varados en estación espacial regresarán en nave que llevó a nueva tripulación

AP Noticias
Jueves, 13 de noviembre de 2025 19:57 EST
CHINA-ESPACIO
CHINA-ESPACIO (AP)

Tres astronautas que quedaron varados en la estación espacial de China después de que su nave espacial aparentemente recibió el impacto de espaciales regresará el viernes a la Tierra a bordo de la nave que trajo a su tripulación de reemplazo, informó la prensa estatal.

La tripulación se encontraba en una rotación de seis meses en la estación espacial y se suponía que debían regresar a la Tierra cuatro días después de la llegada de la nueva tripulación, el 1 de noviembre.

Su regreso fue abortado después de que se cree que su nave, Shenzhou-20, recibió el impacto de un pequeño fragmento de escombros espaciales. Volverán a bordo de la nave Shenzhou-21, informó la prensa estatal.

Los tres astronautas —Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie— partieron rumbo a la estación espacial Tiangong en abril.

Estaban "en buenas condiciones, trabajando y viviendo normalmente", dijo el martes la oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China.

Relacionados

China ha hecho progresos constantes con su programa espacial desde 2003. Ha construido su propia estación espacial y tiene como objetivo llevar a una persona a la superficie lunar para 2030.

La misión Shenzhou-21 llevó ratones para experimentos, un hito para el programa espacial de China.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in