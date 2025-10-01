Al menos 91 estudiantes siguen bajo escombros 2 días después del colapso de una escuela en Indonesia

Al menos 91 estudiantes continúan atrapados bajo escombros de concreto casi dos días después de que un edificio de una escuela islámica se derrumbara sobre ellos, dijeron las autoridades tras revisar los registros de asistencia y los informes de las familias de los desaparecidos.

Más de 300 rescatistas trabajaban desesperadamente para liberar a los sobrevivientes el miércoles por la mañana, después de que la estructura cayera sobre cientos de personas, en su mayoría adolescentes varones, que habían estado realizando las oraciones vespertinas el lunes en una sala de oración de la escuela islámica Al Khoziny, un internado centenario en la provincia de Java Oriental a la que se le realizaba una ampliación no autorizada.

Se ha confirmado la muerte de por lo menos tres estudiantes, mientras que otros 100 resultaron heridos.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres revisó el número de personas presuntamente enterradas bajo los escombros a 91 el martes por la noche.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.