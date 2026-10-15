Al menos 18 muertos y más de tres docenas de heridos tras derrumbe en una escuela en Pakistán

El tejado de una escuela privada se derrumbó en el noroeste de Pakistán el jueves, lo que causó la muerte de al menos 17 niños y un maestro y dejó a más de tres docenas de personas heridas, informó un funcionario de los servicios de emergencia.

Varios niños seguían atrapados bajo los escombros en Peshawar, la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, indicó Bilal Faizi, portavoz de los servicios de emergencia.

Un portavoz del hospital, Mohammad Asim, también confirmó las víctimas, y dijo que algunos de los heridos se encontraban en estado crítico.

Los rescatistas dijeron que estaban retirando los escombros para llegar hasta quienes permanecían atrapados.

En julio, el techo de un centro educativo en construcción se derrumbó en Lahore, lo que provocó la muerte de cuatro escolares.

Los derrumbes de edificios son comunes en Pakistán, donde a menudo se aplican de manera deficiente las normas de construcción. Muchas estructuras se levantan con materiales de mala calidad y con frecuencia se pasan por alto las regulaciones de seguridad para reducir costos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.