Una nadadora fallece en un ataque de tiburón en Sudáfrica

Una nadadora murió en un ataque de tiburón en Sudáfrica, lo que obligó a las autoridades a cerrar temporalmente una playa muy popular.

Según los primeros informes, una mujer de 65 años fue atacada y asesinada en la playa Orient de la ciudad de KuGompo, en la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica, el martes por la mañana. La mujer estaba nadando con un grupo después de las 8 a. m. (6 a. m. GMT) cuando indicó que tenía problemas.

“Todos nos dimos cuenta de que la había mordido un tiburón y que estaba muy grave”, declaró un testigo a los medios locales. “Las mordeduras eran muy graves, pero solo tenía dos: una en el muslo y otra en la parte superior del brazo”.

La mujer fue llevada a la orilla y declarada muerta en la playa.

El ataque de tiburón obliga a cerrar de Orient Beach

Un aviso del municipio metropolitano de Buffalo City en las redes sociales indicaba que las playas Orient Beach y Eastern Beach permanecerían cerradas hasta nuevo aviso, tras un “incidente grave”.

“Se insta a los bañistas a extremar las precauciones y a abstenerse de entrar en el agua en las playas afectadas”, decía la publicación de Facebook.

“También se están emitiendo advertencias en otras playas y se solicita al público que permanezca alerta, respete todas las recomendaciones de seguridad y cumpla con las instrucciones emitidas por las autoridades pertinentes”.

Se confirmó que esta mañana se produjo un ataque de tiburón en Orient Beach, lo que derivó en un trágico incidente. Las autoridades competentes se encuentran en el lugar gestionando la situación.

Según los informes, la víctima fue trasladada a los Servicios Estatales de Patología Forense.

Su nombre se dará a conocer una vez que se haya informado a su familia.

Ataques de tiburones en Sudáfrica

Esta no es la primera vez que los tiburones matan a una persona frente a las costas de Sudáfrica.

En septiembre de 2022, las autoridades fueron alertadas de un incidente poco antes de las 8 a. m., hora local, y pusieron en marcha una misión de rescate en el mar.

El cuerpo de una mujer, que se cree que tenía 39 años y era originaria de Ciudad del Cabo, fue encontrado en el agua frente a la costa sur.

En muchas playas de Sudáfrica, se advierte a los visitantes sobre la presencia de tiburones ( AFP/Getty )

El Instituto Nacional de Rescate Marítimo (NSRI) instó a la ciudadanía a extremar la precaución a lo largo de la costa que se extiende desde Plettenberg Bay hasta Southern Cape.

En el momento del incidente, se declaró: “En este momento parece haber mayor actividad de tiburones en nuestras playas. Esto es muy inusual en comparación con años anteriores”.

Traducción de Olivia Gorsin