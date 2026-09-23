Mujeres están “aterrorizadas” en Sudáfrica: les piden no salir solas tras el hallazgo de nueve víctimas

El 9 de septiembre, Elizabeth Moselakgomo salió de su casa, en el este de Johannesburgo, para ir a correr.

Cuando la mujer de 38 años no regresó, su hija de ocho años alertó a sus familiares, quienes se pusieron en contacto con la policía. Durante los días siguientes, familiares y amigos hicieron llamados públicos para encontrarla; el caso cobró gran difusión en las redes sociales y la policía creó un equipo especial para investigar su desaparición.

Cinco días después, su cuerpo fue hallado en un parque, semidesnudo y con moretones.

Moselakgomo fue una de las nueve mujeres halladas muertas en la región durante los últimos meses en circunstancias similares. El primer cuerpo fue encontrado en julio, desnudo y atado con bridas de plástico. Poco después aparecieron otros dos, aunque los casos recibieron poca atención en ese momento.

open image in gallery Varias personas sostienen pancartas durante una carrera conmemorativa en honor a Elizabeth Tsontso Moselakgomo, una de las mujeres asesinadas en una serie de crímenes cerca de Johannesburgo ( Reuters )

“No podemos seguir recogiendo cadáveres”, declaró Tebello Mosikili, subdirector de la policía, en el lugar donde fue hallado el cuerpo en Dawn Park la semana pasada.

El lunes, dos mujeres fueron acusadas en relación con el asesinato de Jabulile Ntimba, la novena mujer hallada muerta en la zona.

Ambas enfrentan cargos de asesinato premeditado y obstrucción a la justicia. Un hombre también fue detenido en relación con el caso, pero quedó en libertad sin cargos. Aún no se ha determinado si los casos están relacionados y la policía no descarta la posibilidad de que haya un asesino en serie.

Sin embargo, mujeres sudafricanas y organizaciones de defensa de los derechos humanos sostienen que estos casos ponen de relieve la grave crisis de feminicidios que atraviesa el país, y cuestionan que no se hayan tomado más medidas para combatirla.

En noviembre de 2025, el presidente Cyril Ramaphosa declaró la violencia de género y el feminicidio como desastre nacional, tras una campaña impulsada por la organización Mujeres por el Cambio.

Según cifras oficiales del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), al menos 5.578 mujeres fueron asesinadas en Sudáfrica entre marzo de 2023 y marzo de 2024. Desde entonces, no se han publicado cifras más recientes.

open image in gallery Elizabeth Moselakgomo fue hallada muerta después de desaparecer cuando había salido a correr ( Servicio de Policía de Sudáfrica )

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que la tasa de homicidios de mujeres en Sudáfrica es casi seis veces superior al promedio mundial: en 2022 se situó en 12,2 por cada 100.000 mujeres, frente a 2,2 a nivel mundial.

Tras los recientes asesinatos, la policía recomendó a las mujeres que evitaran correr o caminar solas, una medida que provocó fuertes críticas. El presidente Ramaphosa, por su parte, prometió que no se escatimarían esfuerzos para esclarecer los casos.

Merlize Jogiat, gerente de operaciones y promoción de Women For Change, señaló que la organización recibió 3.000 solicitudes de apoyo entre el lunes y el miércoles de la semana pasada.

Desde que puso en marcha su línea de apoyo a sobrevivientes en abril de 2026, la organización ha recibido más de 40.000 mensajes de mujeres y niñas relacionados con casos de violencia doméstica y abuso sexual infantil, así como de familiares de víctimas de feminicidio.

“Hablamos con familiares de víctimas de feminicidio casi todos los días”, afirmó Jogiat. “Los casos de violación se han disparado. No conozco a ninguna mujer que no haya sufrido, en mayor o menor medida, acoso, abuso o violencia sexual”.

Según Jogiat, la situación es crítica en el este de Johannesburgo. Algunas mujeres le han contado que tienen miedo de salir de sus casas, que se desplazan en grupo e incluso que están aprendiendo a usar armas de fuego para defenderse.

open image in gallery Carrera conmemorativa en honor a Elizabeth Moselakgomo, una de las mujeres asesinadas en una serie de crímenes cerca de Johannesburgo ( Reuters )

“Como mujer, tengo miedo”, escribió una mujer que trabaja en la zona en un mensaje dirigido a Merlize. “Tengo tres hijas y me preocupan tanto ellas como todas mis sobrinas. Es como si ya no pudiéramos ir solas a la tienda; tenemos que ir de dos en dos o en grupo”.

“Ha sido muy inquietante. Además, está la rabia hacia esta persona, o estas personas, que atacan a las mujeres. Creen que somos el sexo débil y que, por eso, pueden dominarnos”.

Otra mujer que vive cerca de la zona donde fueron hallados los cuerpos envió una fotografía en la que aparecía inscribiéndose en un curso de tiro y aconsejó a otras mujeres que hicieran lo mismo.

La comisionada de género de Sudáfrica sostiene que las mujeres están siendo “perseguidas”, mientras que Jogiat describe la violencia contra las mujeres como una “crisis”. Sin embargo, activistas denuncian que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes.

La ministra de la Mujer, la Juventud y las Personas con Discapacidad, Sindisiwe Chikunga, reconoció la semana pasada que las políticas del gobierno para combatir la violencia de género contra las mujeres siguen, en gran medida, sin contar con los fondos necesarios.

Una de las consecuencias es el retraso en el procesamiento de muestras de ADN: solo el 3,5 % se analiza dentro del plazo legal de 30 días. Según Action Society, más de 175.000 muestras siguen pendientes de análisis.

Según Jogiat, las normas culturales y el legado del apartheid, que “destrozó” en lo fundamental a los hombres de este país, también influyen en esta violencia, pues algunos hombres habrían buscado reafirmar su control sobre las mujeres.

open image in gallery Una mujer sostiene un ramo de flores y un retrato de Elizabeth Moselakgomo ( AFP/Getty )

“Vivimos aterrorizadas”, afirmó Jogiat, quien teme tanto por su seguridad como por la de su hija de 16 años. “Como mujeres sudafricanas, nos hemos acostumbrado a vivir con la sensación de que nuestra seguridad está siempre en riesgo”.

“En todo el mundo, las mujeres tienen que velar por su propia seguridad, pero nosotras tenemos que ir un paso más allá”.

“Tenemos que estar alerta cuando caminamos por la calle por la mañana; ahora la policía nos dice que debemos correr en grupo. Una amiga me dijo el otro día: ‘Me da miedo ir a tomar un café con esta ropa porque no sé qué tipo de atención podría atraer’”.

“Tuve un incidente en Johannesburgo: un hombre se detuvo al costado de la carretera y quiso llevarme con él, así sin más. Los secuestros también han aumentado mucho”.

Jogiat también se preocupa por su hija cuando pasan un par de horas sin tener noticias de ella. “Ni siquiera quiero salir de casa”, afirmó.

Sin embargo, considera que corresponde al gobierno encontrar una solución a la crisis que vaya más allá de las medidas de imagen pública. “Llevamos más de 10 años denunciando este problema”, señaló. “Todas las promesas que nos hacen nunca se traducen en medidas concretas”.

Según Jogiat, ni siquiera se cumplen disposiciones tan básicas como las condiciones de libertad bajo fianza para los presuntos agresores sexuales y maltratadores, y un sospechoso puede quedar en libertad tras pagar una fianza de apenas GBP 250.

“En los casos de divorcio en los que hay abuso, nueve de cada 10 veces el tribunal le da la razón al agresor antes que a la víctima”, sostuvo. “En este país, la palabra de un hombre tiene más peso que el testimonio de una mujer sobre los abusos que ha sufrido”.

Jogiat cree que los recientes hallazgos fueron posibles gracias al despliegue policial durante la búsqueda de Elizabeth y que, de otro modo, los cuerpos quizás nunca habrían sido encontrados. “Se vieron obligados a cortar el césped y encontraron los cuerpos en descomposición”, relató.

Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen buscando respuestas. La tía de Elizabeth, Vinah Moselakgomo, declaró a eNCA que a la hija de ocho años de Elizabeth le resulta difícil asimilar lo sucedido, ya que “sigue preguntando” dónde está su madre.

Traducción de Leticia Zampedri