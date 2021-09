“Por favor, ayuda”: Cómo presencié el amargo final de la guerra de Afganistán

La última salida de las fuerzas occidentales de Afganistán se produjo en medio de una matanza en el terreno, amargas acusaciones y recriminaciones en Washington y Londres, y el abatimiento y el miedo entre las personas que quedaron atrás en una tierra destrozada.

El vigésimo aniversario del 11 de septiembre estará marcado por la humillante derrota de EE.UU., el Reino Unido y sus aliados, y la creciente oscuridad para los afganos que ven cómo se arrebatan los meticulosos logros de las últimas dos décadas al entrar en un futuro amenazador.

El ataque al aeropuerto de Kabul por Isis-K la semana pasada, en el que al menos 169 afganos fueron masacrados, y la prevalencia de otros grupos extremistas, incluida Al-Qaeda, fue una advertencia de que la salvaje guerra civil que siguió a la retirada de las fuerzas rusas a finales de la década de 1980 puede volver, con toda la devastación que ello conllevará.

He estado cubriendo la guerra afgana más reciente desde su inicio y he visto de primera mano el tipo de atrocidades que nuevamente parecen ser el destino del país. De hecho, al presenciar la caída de Kabul y luego la desesperada situación de los refugiados que intentaron huir de los talibanes durante las últimas semanas, me quedó muy claro que para muchos afganos la pesadilla ya ha comenzado.

“Estaba pensando esta mañana que tengo 20 años, nací el año en que terminó el régimen talibán. La vida que quería acabará ahora, 20 años después ”, me dijo Afshaneh Ansari, la hermana de un amigo que conocía desde hacía una década, el día que los talibanes entraron en Kabul.

“Quería ser un artista que intentaba fusionar el arte afgano y occidental. También soy activista en cuestiones de género”, dijo Afshaneh, estudiante de la Universidad de Kabul. "No creo que eso sea posible ahora, no en Afganistán, no puedo creer que este desastre haya ocurrido, que nuestras vidas hayan sido destruidas así como así".

Para otros, la angustia se mezcla con el desconcierto por haber sido decepcionados por Occidente. Benesh Allaiwal, un activista de derechos humanos de 28 años, me llamó el día en que los talibanes les dijeron a las trabajadoras que se quedaran en casa y Joe Biden se negó a extender el plazo para las evacuaciones. Las últimas tropas estadounidenses volaron desde la capital, Kabul, el lunes por la noche.

“No me sorprende que los talibanes y el presidente estadounidense nos hicieran tanto daño el mismo día. Supongo que siempre iba a suceder algo así cuando Biden anunciaba que se llevaría a los soldados, lo que era una señal para que los talibanes atacaran”, comentó.

La familia de Benesh había huido a Pakistán durante el gobierno de los talibanes y regresó después de la caída del régimen del mulá Mohammed Omar tras la invasión de las tropas estadounidenses y británicas en 2001. “Los estadounidenses y los europeos alentaron a las mujeres como yo a educarse, a luchar por nuestros derechos y derechos de otros”, quiso enfatizar.

“Ahora bien, estas son las cosas que me convierten en un objetivo para los talibanes. La única esperanza que tenemos son los vuelos, para llegar a ellos pasando los puntos de control de los talibanes, pero créanme, muchas, muchas personas no podrán hacerlo”.

La evacuación fue turbulenta desde el principio, algo que seguramente sucedería con los plazos y términos de referencia impuestos. Es cierto que miles de personas han sido transportadas en avión a un lugar seguro, pero muchos se han quedado atrás, algunos están escondidos, perseguidos por yihadistas vengativos.

Hay ira entre muchas de las fuerzas estadounidenses, británicas y otras fuerzas occidentales por lo que ha sucedido: saben que las personas con las que habían trabajado, a menudo en condiciones peligrosas, se están quedando atrás.

Lo que han presenciado, mientras la gente trataba de escapar de los talibanes para el puente aéreo, ha sido una experiencia muy emotiva para muchos. En un día particularmente malo, cuando siete personas murieron a causa del aplastamiento y el calor, frente al cuartel general de la fuerza británica, el Hotel Baron, un soldado del Regimiento de Paracaidistas se acercó para decir: "¿Sabes? He estado en el ejército durante 12 años y lo que está sucediendo aquí es lo peor que he experimentado”. Un soldado más joven simplemente dijo: "Nunca antes había visto un cadáver, al unirme al ejército esperaba ver morir a la gente, pero no esto, no esperaba esto".

Ese mismo día, una joven hazara, de unos ocho años, a la que le faltaba una mano como consecuencia de la explosión de un IED (artefacto explosivo improvisado), me había pedido que intentara encontrar a su madre. “Me siento muy asustada, no tengo a nadie”, señaló. Buscamos, pero no pudimos encontrar a su madre entre la multitud. Un poco más tarde, la niña se acercó al lugar donde se habían tendido los cuerpos envueltos y se desmayó. Uno de ellos era de su madre.

Todos y cada uno de los periodistas extranjeros sobre el terreno han recibido súplicas desesperadas de quienes intentan escapar; todos han hecho lo mejor que han podido, sacando a personas y familias con la ayuda de tropas y funcionarios comprensivos que han mostrado paciencia y compasión.

Las súplicas de ayuda han continuado incluso después de que terminan los puentes aéreos. Son de personas que conocemos bien y de aquellas que no conocemos en absoluto. Mientras escribo esto, hay llamadas telefónicas de alguien que conocí en Herat hace dos semanas. “Por favor, por favor, por favor ayude, por favor pida ayuda a su gobierno, ellos quieren matarnos”, externó el hombre. Tiene motivos para asustarse.

Existe una profunda preocupación por nuestros colegas afganos en los medios de comunicación. Ellos han sido los verdaderos héroes al cubrir este conflicto. Nosotros, los medios de comunicación extranjeros, hemos venido aquí a lo largo de los años, cumplimos con nuestro trabajo y luego volvimos.

Pero continuaron con su trabajo cuando Afganistán se alejó del enfoque internacional, trazando las atrocidades de la insurgencia y exponiendo la corrupción en el gobierno. Han pagado un precio muy alto, muchos han sido amenazados, secuestrados, atacados, algunos han sido asesinados.

La situación en Afganistán ha tenido un impacto tan poderoso en tantas personas - trabajadores humanitarios, militares, medios de comunicación, diplomáticos - en parte porque todos fuimos testigos del renacimiento de una nación hace dos décadas y ahora estamos viendo cómo se desarrolla su destrucción frente a nosotros.

El fin del régimen de los talibanes fue un momento de gran esperanza. El gris asfixiante del régimen islamista fue reemplazado por el color y la luz. Hubo música, se abrieron tiendas, aparecieron carteles luminosos, las mujeres se quitaron el hiyab. Surgieron escuelas de niñas y escuelas de idiomas, se introdujeron materias modernas en los colegios y universidades.

Los líderes talibanes habían huido a sus refugios en Pakistán. En Kandahar, en la casa del Mullah Omar, con sus candelabros chapados en oro, paneles de pared de formica y una mezquita rococó con espejos verdes y azules, la gente local merodeaba en busca de recuerdos. Los señores de la guerra habían aceptado a regañadientes que tendrían que disolver sus ejércitos privados.

George W. Bush aseguró a los afganos en ese momento: "Pueden contar con Estados Unidos, nos quedaremos para garantizar la seguridad". Tony Blair declaró: "esta vez no nos marcharemos", como había hecho Occidente después de utilizar a los muyahidines para expulsar a los rusos.

Pero Estados Unidos y el Reino Unido volvieron a alejarse, esta vez en el desastre de Irak en 2003. Se cambiaron los fondos para la reconstrucción. Las fuerzas finamente esparcidas fueron despojadas aún más. Los operativos de la CIA y de las fuerzas especiales en la frontera pakistaní se pasaron a la caza de Saddam Hussein y de los baazistas de alto rango.

Conocí a uno de ellos, Alex, un exguardabosques del ejército de EE.UU. con 19 años de experiencia, que hablaba con fluidez dari, pashto y urdu, en "Camp Victory" junto al aeropuerto de Bagdad a fines de 2003. "En realidad estábamos llegando a algún lugar y luego se les ordenó mudarse aquí. Hemos tenido que dejar a nuestros agentes afganos, algunos de ellos han sido asesinados”, meneó la cabeza con disgusto. “Yo era un especialista afgano, pasé años con el Muj. Ni siquiera hablo árabe por el amor de Dios, pero ya no les importa un carajo Afganistán en DC. No conocen los problemas que están acumulando".

Los medios de comunicación se centraron en Irak, que había comenzado su descenso al abismo después de la "liberación". Pero las visitas fugaces a Afganistán demostraron que los talibanes, ayudados por elementos del servicio militar y de inteligencia paquistaní que los alimentaban y les daban de beber, volvían al vacío de seguridad, se apoderaban de distritos rurales y llevaban a cabo ataques en las ciudades.

Los políticos estadounidenses y británicos parecían ajenos a lo que estaba sucediendo. Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de Estados Unidos en ese momento, nos informó en Mazar-e-Sharif que la guerra había terminado: "Los talibanes están terminados, están marginados, no tendrán ningún papel que desempeñar en el futuro en Afganistán", declaró.

En 2006, con la situación de seguridad deteriorada, Occidente regresó a Afganistán con el establecimiento de la Isaf (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad) con el general británico Sir David Richards a cargo. El Reino Unido fue a Helmand, un despliegue que el entonces secretario de defensa John Reid había anunciado que probablemente “terminaría sin que se disparara un tiro con ira”.

Una de las razones para hacer de Helmand la ubicación de la fuerza del Reino Unido fue abordar la cosecha de amapola: el 90% de la heroína en las calles de Gran Bretaña provenía de la provincia, que era responsable del 25% de la cosecha de opio de Afganistán. Veinte años después, Helmand produce alrededor del 62% de la cosecha nacional.

El ejército británico era extremadamente cauteloso a la hora de involucrarse en la creación de otro nivel de enemigo entre los agricultores cuyo sustento dependía de la cosecha, y recibieron poca claridad sobre la política de Londres.

Mientras se realizaba el despliegue, el teniente coronel Henry Worsley, el oficial británico a cargo de la capital de Helmand, Lashkar Gah, me preguntó cuándo me dirigía a Kabul: “¿Vas a la embajada británica en Kabul? Si es así, ¿puede preguntarles cuál es exactamente la política de HMG sobre la erradicación de la amapola? Nadie nos lo ha dicho”.

Mientras tanto, la empresa estadounidense DynCorp comenzó a destruir campos de amapola y los agricultores esperaron la compensación prometida. Pronto, los contratistas empezaron a venir a la base para cenar con sus compatriotas estadounidenses. Una noche, mientras estábamos allí, un automóvil lleno de explosivos los siguió y entró en la puerta principal. Fue el primer ataque suicida en Lashkar Gah.

El teniente coronel Worsley, un exoficial del SAS, un hombre valiente de encanto y modestia, murió en 2016, justo cuando estaba cerca de hacer historia, completando el viaje de Sir Ernest Shackleton al Polo Sur. Estaba recaudando dinero para el fondo Endeavour para hombres y mujeres militares heridos. En los años intermedios, hablábamos de vez en cuando sobre todo lo que salió mal y bien en aquellos primeros días de Helmand.

En el verano de 2006, los británicos tenían más que preocuparse por las amapolas. Helmand estaba en llamas, donde pequeñas unidades británicas fueron sitiadas en sus bases por los talibanes. Las bases se habían establecido ante la insistencia del presidente afgano, Hamid Karzai, quien se quejó de la creciente presencia de los talibanes. De hecho, estaba invitando a los talibanes a venir a luchar. El desafío fue asumido, las bajas aumentaron, especialmente después de que los insurgentes comenzaron a usar bombas en las carreteras a escala industrial.

Los artefactos explosivos improvisados fueron el gran cambio de juego, ya que representan más del 90% de las víctimas.

En 2010 en Babaji, el Sargento Mayor Steve Taylor, de los Coldstream Guards, comentó cuando llegué: “de 130 hombres, hemos tenido cuatro muertes y 35 bajas, cuatro de ellos han sido amputados dobles, dos amputados simples. He tenido muchachos jóvenes suplicando que no querían salir de patrulla, pero tú dices: 'hijo, tienes que seguir adelante con esto, esto es lo que hacemos'. Han salido y han hecho el trabajo. No podría haber pedido más”.

Pronto tuve una idea de lo que enfrentaron en Babaji. Durante una patrulla, un sargento resultó herido por una trampa explosiva cuando se apresuró a ayudar a un soldado herido. Cuando regresábamos con el grupo de camillas, otro IED, colocado en una ruta despejada unas horas antes, explotó y provocó lesiones más graves. En bases como Sangin las tropas, y los periodistas con ellas, vivían sitiadas, bajo implacables ataques.

Mientras continuaba el conflicto entre las fuerzas occidentales y la insurgencia, comenzó una campaña de asesinatos por parte de los talibanes. Las mujeres se convirtieron en objetivos particulares de venganza.

Había escrito sobre cinco mujeres que simbolizaban el nuevo rostro valiente de Afganistán. Cuatro de ellas fueron posteriormente asesinadas, y la quinta, una parlamentaria de Kandahar, huyó a Kabul después de que su familia resultó herida en una emboscada en la que murió su esposo.

Safia Amajan, que había sobrevivido a los años de los talibanes impartiendo secretamente clases para niñas, fue asesinada a la edad de 65 años en septiembre de 2006. Conocí a los dos asesinos, de unos 20 años, en la prisión de Sarposa en Kandahar. Habían llevado a cabo el asesinato a cambio de 5 mil dólares ofrecidos por un mullah en Pakistán.

Malalai Kakar, la mujer policía más destacada del país, que dirigía un equipo de 10 mujeres agentes que rescataron a mujeres maltratadas y que había dirigido la investigación sobre la muerte de Amajan, fue asesinada un mes después después de haber sido atraída a una emboscada con un informe falso de que una mujer estaba cautiva.

Zarghuna Kakar, la diputada, había entrado en política después de ver a Cherie Blair y Laura Bush hablar sobre la importancia de que las mujeres desempeñen su papel en la vida pública en el Afganistán del futuro en la televisión. Asistió al funeral de Malalai.

La parlamentaria estaba condenada a muerte por los talibanes, pero no había recibido protección de las fuerzas afganas o de la Isaf. Poco tiempo después, ella y su familia fueron atacados en el mercado local. Su esposo, Mohammed Nasir, fue asesinado y ella sufrió heridas en la cabeza. Zarghuna huyó a Kabul con sus hijos.

Las figuras públicas estaban siendo atacadas. Conocí a Ahmed Wali Karzai, el hermano fuerte del presidente que dirigía Kandahar, justo después de que se disparara una salva de misiles contra su casa en Kandahar. "Ya han intentado matarme nueve veces, tienen que hacerlo un poco mejor que esto", dijo, agitando el brazo por el daño.

AWK, como se le conocía, era un seguidor del Chelsea y un gran admirador de John Terry y se preguntaba si podría conseguirle una camiseta firmada por el entonces capitán del Chelsea. Conseguí una gracias a un colega de la sección de deportes de The Independent y llamé a Karzai para decirle que se lo presentaría en mi próxima visita a Afganistán. Una semana después, uno de sus guardaespaldas lo mató a tiros.

El conflicto continuó, hubo "oleadas" de tropas bajo el mando de los comandantes estadounidenses, el general David Petraeus y el general Stan McChrystal, que le ganó terreno a los talibanes. Joe Biden, como vicepresidente de Barack Obama, sin embargo, se opuso firmemente al envío de fuerzas adicionales, pero perdió el argumento.

Al final, se produjo un estancamiento, con los talibanes que se apoderaron de zonas rurales y el gobierno, respaldado por el oeste, se apoderó de las ciudades y pueblos. Isaf terminó sus operaciones militares en 2014, con una fuerza relativamente pequeña que se quedó.

Pero esa pequeña fuerza, alrededor de 2 mil 400 estadounidenses, poco menos de mil de la OTAN y 750 del Reino Unido, era un seguro contra los insurgentes y sus patrocinadores paquistaníes. Pero esta red de seguridad fue descartada por la administración Trump en las conversaciones manejadas de manera inepta en Qatar lideradas por Zalmay Khalilzad, el representante del Departamento de Estado, lo que resultó en el Acuerdo de Doha profundamente defectuoso que le dio a los talibanes casi todo lo que exigían.

El presidente Biden ahora está ocupado afirmando que heredaron el mal trato de Trump. Pero a lo largo de la campaña presidencial de Estados Unidos había afirmado repetidamente que no revertiría la decisión de retirada. No había hecho nada desde que llegó a la Casa Blanca sobre los repetidos incumplimientos del acuerdo por parte de los talibanes, lo que habría permitido a Estados Unidos revisar su propia posición.

El mantra de los funcionarios estadounidenses y británicos era ahora el ejemplo de Najibullah. Después de todo, el presidente afgano dejado por los rusos no era solo un títere del Kremlin, como antes había afirmado Occidente, sino un líder astuto que había mantenido a raya a la insurgencia durante tres años hasta que el colapso de la Unión Soviética significó que el grifo del dinero estaba fuera de lugar, se apagó y se cortó el suministro de combustible. Eso no le pasaría al gobierno de Ashraf Ghani con el continuo respaldo occidental.

Sin embargo, seguimos escuchando a colegas, funcionarios y militares afganos desde mediados de julio que las cosas iban muy mal. Cuando llegué a Afganistán hace un mes, los talibanes habían lanzado grandes ataques contra tres ciudades principales, Kandahar, Herat y Lashkar Gah.

El posterior colapso de las fuerzas afganas fue espectacular. Habiendo cubierto bastantes misiones con ellos en el pasado, en las que lucharon con valentía y profesionalidad, me sorprendió tanto como a cualquier otra persona lo que sucedió, especialmente después de pasar un tiempo en Herat con las fuerzas afganas y los combatientes del veterano comandante muyahidín Ismail Khan, donde se desenvolvieron bien con la ayuda de los ataques aéreos estadounidenses.

Lo que sucedió en Herat tal vez pueda proporcionar un indicio de lo que se ha desarrollado en todo el país. Un combatiente talibán había llegado a la ciudad de Herat, entonces bajo el control del gobierno y, por lo tanto, con un gran riesgo personal para él, para darnos a mí y a un colega afgano el punto de vista de los talibanes.

Estaba de mal humor, ya que los talibanes habían sufrido un grave revés. "Tememos sólo dos cosas, Alá y los ataques aéreos de Estados Unidos", dijo, quejándose de que los estadounidenses estaban violando el Acuerdo de Doha al continuar con la acción militar.

Sin embargo, Herat estaba en manos de los talibanes dos días después. Para entonces estaba en Kabul. El combatiente talibán declaró en una llamada telefónica que él y sus compañeros no sabían lo que había sucedido. "Simplemente entramos, no tuvimos que disparar un tiro, el gobierno y los hombres de Ismail Khan simplemente se fueron".

Los soldados afganos que habían luchado allí y en otras ciudades como Lashkar Gah y Mazar describen que sus comandantes les dijeron que se retiraran cuando pensaban que tenían la ventaja en la batalla. Cuando se le preguntó qué pensaba que había sucedido, un capitán del ejército no tuvo ninguna duda: "Dinero, mucho dinero cambió de manos, los talibanes no tienen tanto dinero, pero la gente que los respalda sí".

Los últimos vuelos estadounidenses despegaron de Kabul con Isis disparando misiles en el aeropuerto. Mientras tanto, se informó que al menos 10 civiles, incluidos seis niños, murieron en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses que supuestamente tenía como objetivo un coche bomba. La violencia y el rencor que ha marcado la guerra más larga de Estados Unidos continúa hasta el amargo final.