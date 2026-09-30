Mujer acusada de disparar a casa de Rihanna es imputada por intento de asesinato con arma de asalto

Una mujer de Florida acusada de conducir a través del país para disparar un rifle contra la casa de Rihanna y A$AP Rocky, alcanzando un remolque en el que estaba la pareja de celebridades y una habitación infantil donde estaban sus hijos, ha sido acusada formalmente por um jurado de 14 delitos graves, entre ellos intento de asesinato.

La acusación formal contra Ivanna Lisette Ortiz, de 36 años y residente de Orlando, fue hecha pública el miércoles por un juez del condado de Los Ángeles.

Ortiz, que compareció ante el tribunal con uniforme carcelario amarillo, habló únicamente con su abogado, quien presentó una declaración de no culpabilidad en su nombre. Luego, el juez ordenó que permaneciera detenida con una fianza de 2,6 millones de dólares.

La medida se produjo un día después de que una jueza determinara que Ortiz es mentalmente competente para ser juzgada. Los procedimientos secretos ante el jurado de acusación se llevaron a cabo mientras Ortiz se sometía a meses de evaluación psiquiátrica. Los jurados emitieron su acusación formal el 18 de junio, pero se mantuvo en reserva durante tres meses hasta que la jueza resolvió sobre su competencia. Ahora, un caso que parecía estancado —posiblemente de forma permanente— avanza a paso acelerado hacia el juicio.

Nadie resultó herido en el tiroteo del 8 de marzo. Las autoridades alegan que Ortiz condujo un Tesla hasta las rejas de la propiedad en el área de Beverly Hills de la superestrella pop y su pareja, el rapero A$AP Rocky, apuntó por la ventana un rifle tipo AR-15 y disparó al menos 20 rondas hacia la propiedad y la casa vecina.

“Esta es una persona que quería matar a Rihanna”, manifestó fuera del tribunal el fiscal adjunto Alexander Bott. “Todos los demás eran daños colaterales”.

Las balas atravesaron el remolque Airstream, según un informe policial. Los disparos también impactaron la pared de la habitación infantil de la casa, donde estaban sus tres hijos pequeños con su niñera. La madre de Rihanna y varios empleados también estaban en la vivienda, y las autoridades afirman que Ortiz también disparó hacia la casa de un vecino.

El defensor público adjunto Derek Dillman, abogado de Ortiz, no habló con los reporteros fuera de la sala, y un mensaje en el que se solicitaban comentarios a la oficina del defensor público sobre la acusación formal no recibió respuesta de momento. Aparte de sus declaraciones de no culpabilidad, sus abogados no han abordado públicamente los cargos, y solo han dicho que trabajarían para defender sus derechos.

Los investigadores dijeron que, el día de su arresto, Ortiz les dijo: “No estaba intentando cometer un asesinato”.

Ortiz ya había sido acusada en marzo de intento de asesinato de Rihanna y de más de una decena de otros delitos graves. La nueva acusación formal sustituye esos cargos, que un juez desestimó el miércoles. Los procedimientos secretos del gran jurado permiten a los fiscales omitir el proceso de audiencia preliminar de California, en el que las pruebas deben presentarse públicamente para determinar si procede un juicio.

La acusación formal también imputa a Ortiz 10 cargos de agresión con un arma de asalto —uno por cada una de las personas en las dos propiedades— y tres cargos de disparar contra una vivienda habitada o un remolque/casa rodante. Identifica como víctimas a los tres hijos de la pareja, Rza, Riot y Rocki, todos menores de 5 años. Los cargos por arma de asalto conllevan una pena más severa que los cargos originales de agresión con un arma de fuego semiautomática.

Ortiz podría recibir cadena perpetua si es declarada culpable de todos los cargos.

Los informes sobre las evaluaciones psiquiátricas que pausaron el caso poco después de iniciarse han sido censurados, y no hubo discusión pública sobre los detalles de su estado mental. Los fiscales no han dicho nada sobre un posible motivo ni han citado alguna conexión entre Rihanna y Ortiz, una patóloga del habla con licencia desde y sin antecedentes penales.

Ganadora de nueve premios Grammy, Rihanna ha tenido 14 éxitos número 1 en la lista Hot 100 de Billboard, incluidos “We Found Love”, “Work”, “Umbrella” y “Disturbia”.