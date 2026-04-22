Muere a los 79 años Dave Mason, cofundador de Traffic, conocido por "We Just Disagree"

Dave Mason, cofundador de la banda psicodélica británica Traffic, compositor detrás de éxitos clásicos del rock como “Feelin’ Alright” y “Hole in My Shoe”, e integrante del Salón de la Fama del Rock & Roll, murió el domingo en su casa en Gardnerville, Nevada. Tenía 79 años.

Su publicista, Melissa Dragich, confirmó su muerte. No se reveló de inmediato la causa. Había cancelado las fechas restantes de su gira el verano pasado y anunció su retiro meses después, al citar problemas de salud derivados de una infección como motivo para “bajar el telón tras 60 notables años de rock n’ roll”.

Mason nació el 10 de mayo de 1946 en Worcester, Inglaterra, y fundó Traffic en 1967 con el cantante y multiinstrumentista Steve Winwood, el baterista Jim Capaldi y el tecladista y saxofonista Chris Wood. La banda psicodélica se hizo célebre por su espíritu pionero e inventivo, junto con la composición de Mason y sus intrincados solos de guitarra.

Mason escribió e interpretó varios de los sencillos más importantes de Traffic. Y aunque “Feelin’ Alright?” no fue un éxito inmediato, después se convirtió en uno, versionado por artistas como Joe Cocker, los Jackson 5, Gladys Knight, Paul Weller y Grand Funk Railroad.

La relación de Mason con la banda fue inestable; se fue y regresó en múltiples ocasiones. Inició una carrera en solitario en 1969 que dio como resultado tres álbumes certificados como disco de oro por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (1970, “Alone Together”, que produjo su éxito “Only You Know and I Know”; 1974, “Dave Mason”; y 1978, “Mariposa de Oro”), además de un título de platino: “Let It Flow”, de 1977.

Mason participó en varias sesiones con elencos estelares, entre ellas “Beggars Banquet” de The Rolling Stones, “All Things Must Pass” de George Harrison, “Venus and Mars” de Paul McCartney and Wings y “Electric Ladyland” de Jimi Hendrix.

Mason fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2004 por su trabajo con Traffic. Su antiguo compañero de banda le rindió homenaje el miércoles.

“Dave formó parte de Traffic durante su capítulo más temprano y desempeñó un papel importante en dar forma al sonido y la identidad de la banda en ese periodo. Su composición, su musicalidad y su espíritu distintivo ayudaron a crear música que ha perdurado mucho más allá de su época y sigue significando mucho para oyentes de todo el mundo”, escribió Winwood en Instagram.

“Esos años siguen siendo una parte especial de la historia de la banda, y la contribución de Dave a ellos no se olvida. Su lugar en esa historia siempre será recordado y, a través de la música, su presencia perdura. En este momento triste, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todos aquellos que lo amaron a él y a su música”, agregó Winwood.

Le sobrevive su esposa, Winifred Wilson; su hija, Danielle; su sobrino, John Leonard; su sobrina, Michelle Leonard; y sus cuñados, Sloan Wilson y Walton Wilson.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.