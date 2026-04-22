Más niños reciben educación preescolar financiada por el Estado en EEUU

La cifra de niños de 4 años que asisten a escuelas de educación preescolar financiadas por el estado en Estados Unidos alcanzó máximos históricos el último año lectivo, impulsada por estados que adoptan el acceso universal y por un gasto sin precedentes de 14.400 millones de dólares.

La matrícula en escuelas preescolares financiadas por el estado aumentó a 1,8 millones de niños, lo que representa el 37% de los niños de 4 años y cerca del 10% de los de 3 años, según un informe anual publicado el miércoles por el Instituto Nacional de Investigación sobre Educación Temprana. En total, los estados sumaron 44.000 alumnos a su matrícula de educación preescolar. Pero los autores del informe señalaron que los avances fueron menores que el año anterior y afirmaron que el acceso a la educación preescolar sigue siendo sumamente desigual de un estado a otro. Algunos estados incluso retrocedieron.

“Si ofrecer educación preescolar de alta calidad a todos los niños de 3 y 4 años fuera una carrera”, escribieron los autores, “algunos estados se acercan a la meta, otros han tropezado y se han quedado atrás, y unos pocos aún no han salido de la línea de partida”.

La educación preescolar gratuita se ha expandido en California

Más de la mitad del aumento nacional de la matrícula en escuelas públicas de nivel preescolar —unos 25.000 alumnos— se registró en California, que este año hizo que todos los niños de 4 años fueran elegibles para su programa de “transitional kindergarten” (“jardín de infantes transicional”), o “TK”. La rápida implementación ha tenido sus inconvenientes. El instituto nacional detalla 10 parámetros de calidad para las escuelas de educación preescolar, relacionados con la formación docente, el tamaño de los grupos y el plan de estudios. California cumplió solo dos de ellos el último año escolar. Y propietarios de escuelas preescolares privadas sostienen que la avalancha de niños de 4 años que se incorporan a las escuelas públicas amenaza con asfixiar sus negocios.

“El TK universal... es una verdadera victoria, pero también es apenas el inicio del trabajo y no su final”, señaló Jessica Sawko, de Children Now, una organización que aboga por temas de primera infancia en California. Señaló que el estado alcanzará dos parámetros de calidad más en el informe del próximo año, al reducir su proporción de alumnos por docente a 10 por 1 y exigir que los docentes titulares tengan formación en educación temprana.

El informe ilustra algunas de las difíciles disyuntivas que enfrentan los estados cuando amplían programas con rapidez o cuentan con financiamiento limitado. Hawai es uno de los seis estados que cumplen todos los parámetros del instituto. Su programa estatal de educación preescolar, además, solo atiende al 10% de los niños de 4 años.

Cada vez hay más pruebas de que el impacto de una educación preescolar de alta calidad puede acompañar a los niños hasta la adultez, al dejarlos mejor preparados para el jardín de infantes, con más probabilidades de graduarse de la secundaria y más probabilidades de encontrar trabajo. Y se considera cada vez más esencial para el éxito en el jardín de infantes y más allá. Los educadores también esperan ahora que los niños comiencen su primer año escolar ya equipados para desenvolverse en el jardín de infantes.

“Tenemos muchos niños que todavía no alcanzan su potencial”, afirmó Steven Barnett, fundador y director del instituto de educación temprana. “Tenemos evidencia —evidencia muy sólida— de que los programas de educación preescolar mejoraron sustancialmente la base para el éxito posterior”.

Algunos estados también reconocen que la educación preescolar gratuita previa al jardín de infantes puede marcar una diferencia para la economía en general, al permitir que los padres regresen al trabajo en un momento en que el cuidado infantil privado se vuelve menos asequible.

La educación preescolar produce niños más seguros en el jardín de infantes

Heather Sufuentes fue testigo del impacto de la educación preescolar cuando era directora de Parkview Elementary en Chico, California, mientras comenzaba su programa de jardín de infantes transicional. Afirmó que los alumnos que asistieron al programa —que tiene un plan de estudios basado en el juego y dura lo mismo que una jornada laboral— llegaban con más confianza y a menudo se ofrecían como líderes de clase.

“Están bien preparados para hacer la transición a ese gran entorno de escuela primaria”, afirmó Sufuentes, actual directora de educación primaria del Chico Unified School District. Chico ha aumentado en más del doble el número de cupos de TK que ofrece desde 2022.

Marisol Márquez, una secretaria que trabaja para el estado, envía a su hija al jardín de infantes transicional en 1st Street Elementary, en Los Ángeles. Anteriormente, la había enviado gratuitamente a un centro de aprendizaje financiado con fondos de alivio por COVID-19. Pero este año habría tenido que empezar a pagar matrícula, y no está segura de cómo ella y su esposo, conductor de UPS, habrían podido hacerlo funcionar. Se alegró muchísimo al enterarse de que 1st Street Elementary ofrecía un jardín de infantes transicional gratuito.

Los educadores descubrieron rápidamente que su hija era brillante y comenzaron a enviarla al jardín de infantes para que recibiera clases de matemáticas y lectura.

“Si no hubiera sido por este programa, nunca nos habríamos dado cuenta”, afirmó Márquez.

En algunos estados, la educación preescolar es cara. En otros, es gratuita

Pese a las mayores expectativas para los niños de 5 años, ningún estado exige que los menores reciban educación preescolar, y solo algunas ciudades y estados lo hacen accesible para todos los niños de 4 años. La oferta de preescolar varía enormemente. Una familia que vive en Wyoming, que no tiene educación preescolar financiada por el estado, podría mudarse a Colorado, donde cualquier padre puede enviar a su hijo de 4 años a una escuela preescolar de medio tiempo sin pagar ni un centavo de matrícula. En el Distrito de Columbia, incluso las familias acomodadas tienen acceso a dos años completos de educación previa al jardín de infantes, mientras que la vecina Virginia tiene un programa mucho menos sólido.

El acceso desigual entre estados puede agravar las disparidades. Las familias con más recursos a menudo pueden pagar la matrícula de una escuela preescolar privada, independientemente de lo que ofrezca su estado. En 2024, los centros privados de cuidado infantil, que a menudo usan un plan de estudios de educación preescolar, promediaron una matrícula anual de más de 12.000 dólares para niños de 4 años, según Child Care Aware of America.

Para las familias que no pueden pagar la matrícula de educación preescolar, las opciones pueden ser limitadas. Los programas financiados por el estado suelen tener listas de espera.

Si los ingresos de una familia son lo suficientemente bajos, pueden calificar para programas como Head Start, que ofrece educación temprana a los estadounidenses más necesitados. Pero el número de niños en Head Start está disminuyendo, en parte por la escasez de personal. Las familias de menores ingresos también pueden calificar para obtener subsidios estatales o federales de cuidado infantil que pueden ayudar a pagar una escuela preescolar privada, pero estas también tienen listas de espera crecientes.

Trump dice que los estados deberían pagar

El apoyo federal para ampliar el financiamiento de la educación temprana es escaso y está disminuyendo. Recientemente, el presidente Donald Trump dijo que el gobierno federal no podía permitirse apoyar el cuidado infantil mientras libraba una guerra con Irán.

“Estamos peleando guerras. No podemos ocuparnos de las guarderías”, afirmó Trump. Los estados, agregó, “deberían pagarlo... Tendrán que subir sus impuestos”.

El mapa de los estados que ofrecen los programas de educación preescolar pública de mayor calidad sorprendería a algunos simpatizantes de los distintos partidos. Estados gobernados por republicanos han sido pioneros de la educación previa al jardín de infantes de tipo universal, como Oklahoma, que la introdujo a finales de la década de 1990. Alabama y Virginia Occidental también tienen programas de educación preescolar para todos que reciben las mejores calificaciones. Estados más ricos, gobernados por demócratas, se han quedado rezagados, aun mientras muchas ciudades de tendencia demócrata han avanzado con sus propias iniciativas. El estado de Nueva York perdió matrícula el último año escolar, aun cuando la ciudad de Nueva York, que ya tiene educación previa al jardín de infantes universal, avanza con un plan para hacer que todo el cuidado infantil para niños más pequeños sea gratuito.

Y Georgia, otro estado gobernado por republicanos, es el primero en tener un programa universal de educación preescolar que cumple todos los parámetros de calidad establecidos por el Instituto Nacional de Investigación sobre Educación Temprana.

John Patrick, el hijo de 5 años de Rebecca Ellis, asiste sin costo al Capitol Hill Child Enrichment Center, una escuela preescolar privada en Atlanta, gracias al programa estatal de educación preescolar para todos. Ella contó que eso le ahorró a su familia una enorme cantidad de dinero, y le impresiona cuánto ha crecido su hijo social y emocionalmente.

“Se enfocan muchísimo en ayudar a los niños a aprender a calmarse, a hacer amigos, a regular sus sentimientos, a resolver problemas”, señaló.

John Patrick y su hermano mayor, que asistió a la misma escuela preescolar, incluso les han dado consejos a sus padres. Cuando se agitan, los niños les piden que respiren hondo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.