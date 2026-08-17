Muere a los 76 años Dave Marsh, biógrafo de Bruce Springsteen y crítico musical

Dave Marsh, un veterano crítico musical que escribió varios libros influyentes sobre Bruce Springsteen, incluida la biografía temprana “Born to Run”, murió a los 76 años.

Marsh falleció el viernes en Connecticut, informó a The Associated Press su amigo Jeffrey St. Clair, coeditor de la revista en línea Counterpunch. St. Clair indicó que Marsh había padecido una enfermedad cerebral degenerativa durante varios años. Jim Rotolo, presentador de radio de SiriusXM, anunció la muerte de Marsh en sus cuentas de redes sociales.

Springsteen rindió homenaje a Marsh en una publicación de Instagram y escribió que la pérdida había dejado a la banda “destrozada”.

“Mi gran amigo Dave, con su actitud directa de Detroit, fue un auténtico rockero de por vida. Tenía alma, era inteligente, sincero, con opiniones marcadas, duro y a menudo fantástico para discutir", escribió Springsteen. "Creía profundamente en lo que yo intentaba lograr y el apoyo de toda su vida significó el mundo para mí”.

Steven Van Zandt también lo recordó en Instagram y señaló: “No tenía miedo, era incansable, arrogante, todo lo que uno querría en un alborotador del RocknRoll. Y, por cierto, un escritor tremendo”.

Marsh fue uno de los primeros defensores de Springsteen, escribió sobre él para la revista Creem y redactó su primera historia de portada en Rolling Stone en 1978. En 1979 se publicó su biografía “Born to Run: The Bruce Springsteen Story” y se convirtió en un éxito de ventas. En 1986 la continuó con “Glory Days: Bruce Springsteen in the 1980s”. Cuenta la leyenda que fue él quien logró que Jon Landau, el mánager y productor discográfico de Springsteen desde hace mucho tiempo, fuera a ver en vivo a Springsteen por primera vez.

Nació en Pontiac, Michigan, en 1950, Marsh abandonó la Universidad Estatal Wayne de Detroit en 1969 para escribir para la nueva revista de rock “Creem”, donde Lester Bangs estuvo entre sus amigos y mentores. Springsteen no fue el único tema de Marsh, pero siempre estuvo cerca. En 1979, Marsh se casó con Barbara Carr, quien con el tiempo se convirtió en la co-mánager de Springsteen junto a Landau, un cargo que desempeñó por décadas. El rockero incluso asistió a su boda.

Él y Carr también dedicaron mucho esfuerzo a The Kristen Ann Carr Fund, una organización benéfica que fundaron y nombraron en honor a su hija, quien murió de sarcoma a los 21 años en 1993. Más tarde ese mismo año, Springsteen encabezó un concierto benéfico en el Madison Square Garden, donde recaudaron 1,5 millones de dólares.

Marsh también escribió “The Heart of Rock & Soul: The 1001 Greatest Singles Ever Made”, una biografía de The Who y un libro sobre el éxito de The Kingsmen “Louie Louie”. En los últimos años fue copresentador e invitado frecuente en el canal E Street Nation de SiriusXM.

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El redactor nacional Hillel Italie contribuyó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.