Muere a los 75 Dennis Haskins, el director de "Saved by the Bell"

Dennis Haskins, el actor conocido por interpretar al afable director Richard Belding en la exitosa comedia de NBC “Saved by the Bell” ("Salvado por la campana"), murió a los 75 años.

Su agente confirmó la muerte de Haskins a primera hora del martes. No se dispusieron más detalles de momento.

“Es una pérdida trágica", dijo su agente, Jay Schachter, en un comunicado. "Todo el mundo quería al señor Belding y quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona, y amaba, quiero decir que AMABA absolutamente a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara. Fue mi cliente y querido amigo durante más de 20 años, y lo extrañaré terriblemente. Tengo el corazón roto”.

“Saved by the Bell”, que se emitió de 1989 a 1993, se centraba en las travesuras de un grupo de estudiantes en la ficticia Bayside High, en el sur de California. Siguiendo la estela de la comedia cinematográfica “Ferris Bueller’s Day Off” ("Un experto en diversiones"), a menudo parecía que la escuela estaba dirigida más por los adolescentes que por su desventurado director. La serie fue tanto ridiculizada como acogida por sus tramas disparatadas.

Lark Voorhies, quien interpretó a Lisa Turtle en la serie, rindió homenaje a Haskins en una publicación de Instagram y expresó su dolor por la pérdida.

“Conocer a Dennis Haskins durante casi 40 años ha sido una de las bendiciones más auténticas de mi vida, lo que hace que perderlo duela tan profundamente", escribió. "Compartimos tanta historia juntos desde nuestros primeros días y, a través de todo, siguió siendo una persona fabulosa, un amigo leal y alguien con un corazón tan amable y gentil”.

Haskins nació y se crio en Chattanooga, Tennessee. Participó activamente en un club de teatro de la Universidad de Tennessee en Chattanooga y ayudó a fundar un grupo de teatro comunitario, según una biografía publicada por la universidad.

Antes de su carrera televisiva, fue representante musical, agente y promotor de conciertos, y entre sus clientes estuvieron Tom Jones y Gregg Allman, según su biografía en IMDb.

Más tarde, Haskins tuvo papeles como invitado en “The Twilight Zone” y “Magnum, P.I.” en la década de 1980.