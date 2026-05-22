Momentos destacados e inolvidables de la moda en la alfombra roja de Cannes 2026

A medida que los doce días de estrenos ininterrumpidos en el Festival de Cine de Cannes llegan a su fin, también lo hace el desfile de alta costura de esta extravagancia.

La alfombra roja de Cannes es uno de los escaparates de moda más famosos del mundo. A diferencia de eventos como la ceremonia de los Oscar o la Met Gala, el despliegue se prolonga durante más de una semana.

Eso les da tanto a las celebridades como a sus estilistas muchas oportunidades de armar looks lujosos, además de abundante alta costura informal de día para las sesiones fotográficas de Cannes.

A continuación, un vistazo a los momentos más destacados de la alta costura —y lecciones sobre qué no ponerse— del festival de este año:

Los vestidos aportan dramatismo y volumen

Aunque los vestidos voluminosos fueron mal vistos por los organizadores del festival, también los vestidos muy reveladores, eso no impidió que la elegancia estructural hiciera acto de presencia.

Entre quienes evitaron las siluetas ceñidas estuvieron Cate Blanchett, que levantó el cuello con volantes de un vestido de Louis Vuitton, y Sharon Stone, que recorrió la alfombra roja con una creación sobredimensionada de Sophie Couture.

Joan Collins también aportó dramatismo con un vestido de Stéphane Rolland que orbitaba a su alrededor como una delicada flor de origami.

Impresionantes fuera del Palais, pero no tan buenos para cualquiera que estuviera sentado detrás de ellas en el cine, lo que quieres es ver la pantalla.

No apto para caminar

Para quienes no tienen cuidado, los atuendos pueden impresionar cuando se está quieto frente al espejo, pero fallar en cuanto quien los lleva empieza a moverse.

Se vio este año: invitados tropezando, obligados a avanzar casi a rastras o subiendo de lado los 24 escalones del Palais, causando la impresión equivocada entre el público de la Croisette.

Algunas víctimas de su propia moda quedaron en evidencia por una cola demasiado ajustada alrededor de las rodillas, tacones demasiado altos y tiras de tela sueltas que los ataban al menor indicio de brisa.

El armario aparentemente inagotable de Demi Moore

La mayor variedad de estilos proviene de los armarios interminables de los miembros del jurado, que asisten a estrenos diarios para ver las películas.

Este año el panel, encabezado por Park Chan-wook, incluyó a Demi Moore, Ruth Negga, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Laura Wandel, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé y Paul Laverty.

Moore, en particular, fue alternando estilos con un Gucci lavanda de hombros descubiertos, un vestido ceñido de Jacquemus, una llamativa piel desgreñada de la colección Resort 2027 de Gucci y un enorme vestido fucsia de la marca vanguardista Matières Fécales.

Menciones honoríficas

Los “besos del chef” son para Colman Domingo, que lució una camisa púrpura brillante de Valentino con capa; Blanchett con un Givenchy floral sin espalda, rematado con borlas; Isabelle Huppert con un delicado vestido rojo intenso de Gucci, abierto en abanico; Ruth Negga con sastrería de esmoquin en blanco y negro; y la amante de lo vintage Dita von Teese, que evocó el viejo Hollywood con Tamara Ralph Couture.