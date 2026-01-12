Mira las mejores fotos de las estrellas en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026
Las estrellas se lucieron con estilo en la 83ª edición anual de los Premios Globo de Oro, que honran a películas, televisión y pódcast.
La primera gran ceremonia de la temporada de premios tiene la reputación de tener un ambiente festivo y de atraer una mezcla de estrellas de televisión y cine. También es conocida como un gran escaparate de moda.
Esta es una galería curada por editores de foto de AP.
Para más cobertura de los Globos de Oro 2026, visita: https://apnews.com/hub/golden-globe-awards
