Milei proyecta para último año de mandato superávit fiscal, crecimiento 4%, inflación 18%

El gobierno de Javier Milei prevé para el último año de su primer mandato mantener el superávit fiscal, un crecimiento del 4% del PIB y una inflación acumulada del 18%, según los principales lineamientos del proyecto de presupuesto nacional 2027 que deberá aprobar el Congreso.

“El mantenimiento irrestricto del equilibrio de las cuentas públicas se consolidará como la regla fiscal inalterable de esta administración, previendo lograr por cuarto año consecutivo un excedente financiero en las cuentas públicas nacionales”, adelantó el Ministerio de Economía en un comunicado. “Se trata de un hecho inédito en la historia del país al lograrse en un contexto sin default”.

El texto oficial proyecta un superávit primario de 1,3% del PIB.

Milei, un economista anarcocapitalista que llegó al poder en 2023 levantado una motosierra como símbolo de su plan de austeridad, anunció que buscará la reelección para un segundo mandato en las elecciones generales de octubre del próximo año.

En lo que respecta a la inflación, el gobierno estima que será del 18% para 2027 contra 29% que se proyecta para el cierre de este año.

El tipo de cambio, según el cálculo oficial, rondará los 1.847 pesos por dólar, 15% más que este año.

En tanto que el gobierno proyecta un superávit de la balanza comercial de 15.000 millones de dólares.

La iniciativa se comenzará a debatir en la Cámara de Diputados en la segunda semana de octubre y luego debe ser respaldada por el Senado. El oficialismo necesita del apoyo de aliados para lograr su aprobación.