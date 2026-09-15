Junta del Centro Kennedy vota por cerrar debido a crisis financiera y disputa sobre nombre de Trump

La junta directiva del Centro Kennedy votó para cerrar el martes debido a problemas financieros y a la disputa por colocar el nombre del presidente Donald Trump en el emblemático recinto de artes escénicas, según personas familiarizadas con el asunto.

Trump y el secretario de Comercio Howard Lutnick participaron en la reunión de la junta, según una de las personas. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir una reunión privada.

Antes de la reunión de la junta del martes, un juez federal le prohibió a la junta añadir el nombre de Trump a la estructura o a los terrenos, señalando que ello violaría un fallo anterior según el cual el nombre fue añadido ilegalmente al edificio.

El juez Christopher Cooper dictaminó: “En pocas palabras, los demandados no pueden instalar memoriales para el presidente Trump ni para nadie ni para nada más en el Centro Kennedy sin la aprobación del Congreso”.

Después de que la junta añadiera el nombre de Trump por encima del de Kennedy, Cooper dictaminó en mayo que solo el Congreso puede aprobar cambios al nombre del edificio. La junta respondió colocando una lona que oculta el nombre de Trump y la mayor parte del de Kennedy.

La junta había planteado otras opciones para poner el nombre de Trump en los terrenos, como “Renovación y dotación supervisadas por el presidente Donald J. Trump y el Fondo del Centro Kennedy Trump”, o “Con gratitud por el apoyo del presidente Donald J. Trump y el Fondo del Centro Kennedy Trump”.

La propuesta de la junta afirma que “sin tal reconocimiento apropiado” es poco probable que Trump apoye financieramente renovaciones que según la junta son necesarias.

En su fallo, Cooper señaló que “el gobierno está haciendo juegos de palabras”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.