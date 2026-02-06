Michael Keaton será homenajeado por el grupo teatral Hasty Pudding de Harvard

El actor Michael Keaton será honrado el viernes como el hombre del año 2026 por el grupo teatral Hasty Pudding de la Universidad de Harvard.

El grupo teatral, que data de 1844 y afirma ser el tercero más antiguo del mundo en funcionamiento, dijo que Keaton recibirá su premio Pudding Pot en un asado de celebración por la noche. Después asistirá a una representación de la 177ª producción de Hasty Pudding, "Salooney Tunes".

Hasty Pudding Theatricals otorga sus premios de hombre y mujer del año a personas que han hecho contribuciones perdurables y profundas al mundo del entretenimiento.

El actor nominado al Premio de la Academia y ganador del Emmy es conocido por sus papeles en películas como "Batman", "Birdman", "Beetlejuice" y "Spotlight" ("En primera plana"). Más recientemente, Keaton ha protagonizado y dirigido el cortometraje "Sweetwater" y ha sido protagonista y productor ejecutivo de la miniserie de ocho partes de Hulu "Dopesick".

La productora de Hasty Pudding, Eloise Tunnell, afirmó en un comunicado: "¡Fue Batman, luego Birdman y ahora, lo más importante, es un hombre Pudding! Keaton no es ajeno a ser un superhéroe, pero veamos si ese entrenamiento le gana un Pudding Pot. Ansiamos darle la bienvenida el 6 de febrero: hasta entonces, ¡no digan su nombre tres veces!"

El actor Jon Hamm ganó el premio el año pasado. Otros homenajeados recientes han incluido a Clint Eastwood, Tom Hanks, Robert De Niro, Harrison Ford, Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds.

El premio a la mujer del año de Hasty Pudding, que data de 1951, será otorgado el 13 de febrero a la actriz australiana Rose Byrne.

El evento del viernes se produce días después de que el Departamento de Justicia publicara una gran cantidad de registros relacionados con Jeffrey Epstein, un donante de larga data de la organización. Los documentos proporcionaron nuevos detalles sobre la cantidad de dinero que Epstein había donado a Hasty Pudding aproximadamente entre 2013 y 2019, para la que entregó 50.000 dólares anuales con el fin de asegurar el estatus de donante de primer nivel por el que recibía beneficios de entradas gratuitas y otros regalos a cambio, sumando más de 300.000 dólares.

Las donaciones se realizaron a través de la Fundación Jeffrey Epstein Virgin Islands y Gratitude for America, una organización benéfica afiliada a Epstein.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.