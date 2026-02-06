Policía británica registra dos propiedades vinculadas a Peter Mandelson en investigación de Epstein

La policía británica registró el viernes dos propiedades vinculadas al exembajador Peter Mandelson como parte de una investigación sobre posible conducta inapropiada derivada de sus vínculos con Jeffrey Epstein.

La policía especializada está "en el proceso de ejecutar órdenes de registro en dos localidades, una en el área de Wiltshire y otra en el área de Camden", indicó la comisionada adjunta de la Policía Metropolitana, Hayley Sewart.

"Las búsquedas están relacionadas con una investigación en curso sobre delitos de conducta inapropiada en un cargo público, que involucran a un hombre de 72 años", añadió.

Mandelson, de 72 años, tiene casas en Wiltshire, en el oeste de Inglaterra, y en el área de Camden en Londres.

La policía está investigando a Mandelson por posible conducta indebida debido a documentos que sugieren que pasó información gubernamental sensible a Epstein hace una década y media.

Mandelson no ha sido arrestado ni acusado.

El primer ministro Keir Starmer enfrenta una tormenta política por su decisión en 2024 de nombrar a Mandelson como embajador en Washington.

