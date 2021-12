“Solo el amor puede curar las heridas del pasado”: las mejores frases de bell hooks

La noticia del fallecimiento de Gloria Jean Watkins, mejor conocida como bell hooks, provocó un torrente de aflicción en todo el mundo.

Watkins fue una célebre autora y crítica cultural feminista que publicó sus libros y artículos académicos bajo el seudónimo que eligió para honrar a su bisabuela materna, Bell Blair Hooks. Watkins usaba el nombre con letras minúsculas como una forma de dirigir la atención hacia sus ideas en lugar de su identidad.

Fueron esas ideas perceptivas, aclaradas por su elocuente voz, las que la convirtieron en una escritora imprescindible. Su trabajo se centró en la intersección del capitalismo, la raza y el género, y publicó más de 30 libros durante su vida.

Estas son solo algunas de las citas e ideas por las que bell hooks será recordada:

“Solo el amor puede curar las heridas del pasado. Sin embargo, la intensidad de nuestras heridas a menudo conduce a un cierre del corazón, lo que nos imposibilita dar o recibir el amor que se nos da”. - All About Love: New Visions, 1999

“Para ser visionarios de verdad, tenemos que enraizar nuestra imaginación en nuestra realidad concreta y al mismo tiempo imaginar posibilidades más allá de esa realidad”. - Feminism is for Everybody: Passionate Politics, 2014

“Cuando nos enfrentamos al dolor en las relaciones, nuestra primera respuesta suele ser romper los lazos en lugar de mantener el compromiso”. - All About Love: New Visions, 1999

“Creo que tenemos que recordar de manera constante que el uso de la vergüenza es una de las herramientas más profundas del patriarcado capitalista supremacista blanco e imperialista porque la vergüenza produce trauma y el trauma a menudo produce parálisis”. - En una plática en The New School, 2013

“Uno de los mitos sociales más importantes que debemos desacreditar si queremos convertirnos en una cultura más amorosa es el que enseña a los padres que el abuso y la negligencia pueden coexistir con el amor. El abuso y la negligencia niegan el amor. El cuidado y la afirmación, lo opuesto al abuso y la humillación, son la base del amor. Nadie puede de manera legítima afirmar que es cariñoso cuando se comporta de manera abusiva. Sin embargo, los padres hacen esto todo el tiempo en nuestra cultura. A los niños se les dice que son amados a pesar de que están siendo abusados”. - All About Love: New Visions, 1999

“A veces la gente intenta destruirte, por la misma razón de que reconocen tu poder, no porque no lo vean, sino porque lo ven y no quieren que exista”. - Citada en Redefining Realness: My Path to Womanhood, Identity, Love & So Much More, de Janet Mock, 2014

“No habrá movimiento feminista de masas mientras las ideas feministas sean entendidas solo por unos pocos bien educados”. - Feminist Theory: From Margin To Center, 1984.

“La academia no es el paraíso. Pero el aprendizaje es un lugar donde se puede crear el paraíso. El aula, con todas sus limitaciones, sigue siendo un lugar de posibilidades. En ese campo de posibilidades tenemos la oportunidad de trabajar por la libertad, de exigirnos a nosotros mismos y a nuestros camaradas una apertura de mente y corazón que nos permita enfrentar la realidad incluso mientras imaginamos de manera colectiva las formas de movernos más allá de las fronteras, de transgredir. Esta es la educación como práctica de la libertad”. - Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom, 1994.

“Las culturas de dominación se basan en el cultivo del miedo como una manera de garantizar la obediencia. En nuestra sociedad hacemos mucho sobre el amor y decimos poco sobre el miedo. Sin embargo, todos estamos asustados de una terrible manera la mayor parte del tiempo. Como cultura, estamos obsesionados con la noción de seguridad. Sin embargo, no nos cuestionamos por qué vivimos en estados de extrema ansiedad y pavor. El miedo es la fuerza principal que sostiene los sistemas de dominación. Promueve el deseo de separación, el deseo de no ser conocido. Cuando se nos enseña que la seguridad siempre radica en la igualdad, la diferencia, de cualquier tipo, aparecerá como una amenaza. Cuando elegimos amar, optamos por movernos contra el miedo, contra la alienación y la separación. La elección de amar es la elección de conectarnos, de encontrarnos en el otro”. - All About Love: New Visions, 1999