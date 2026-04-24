Netanyahu revela que fue tratado por cáncer de próstata y retrasó el anuncio por la guerra con Irán

Benjamin Netanyahu reveló que se sometió a un tratamiento por un cáncer de próstata en etapa temprana.

El primer ministro israelí, de 76 años, explicó el viernes que el tumor maligno fue detectado durante un chequeo de rutina y que el tratamiento logró eliminarlo sin dejar rastro.

Según el informe médico, recibió radioterapia para tratar la enfermedad, aunque no se precisó la fecha del procedimiento. Además, señaló que decidió retrasar la publicación de su historial médico anual para evitar que su estado de salud se hiciera público en el momento más tenso del conflicto con Irán y para impedir que ese país difundiera “propaganda falsa contra Israel”.

Ahora, con el conflicto bajo un alto el fuego indefinido, Netanyahu aseguró que se ha recuperado y que se encuentra “en excelente estado”.

Israeli prime minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem on 21 April

En marzo, en medio de los enfrentamientos con Irán, circularon rumores en redes sociales y en medios estatales iraníes que afirmaban la muerte de Benjamin Netanyahu. Sin embargo, el líder israelí publicó un video en el que aparecía visitando una cafetería en Jerusalén para desmentir esas versiones.

En un comunicado posterior, explicó que los médicos le ofrecieron dos opciones: someterse a un tratamiento para “eliminar el problema” o convivir con él. “Ya me conocen. Cuando recibo información a tiempo sobre un posible peligro, quiero actuar de inmediato”, afirmó. “Eso aplica tanto a nivel nacional como personal. Y fue lo que hice”.

El informe anual de salud, fechado el 20 de abril de 2026, señala que Netanyahu se sometió previamente a una cirugía el 29 de diciembre de 2024 por hiperplasia prostática benigna. El procedimiento, realizado en el Centro Médico Hadassah de Jerusalén, fue exitoso y sin complicaciones.

Más adelante, un control de rutina detectó una lesión sospechosa en la próstata. Las pruebas confirmaron un cáncer en etapa temprana, sin señales de propagación. El profesor Aharon Popovzer, encargado del tratamiento, indicó que se trataba de una masa de 0,9 centímetros, identificada como un adenocarcinoma.

Tras una evaluación completa, se determinó que la enfermedad estaba en una fase muy inicial. Netanyahu recibió radioterapia y, según el informe, el tratamiento fue “totalmente exitoso”, con desaparición completa de la lesión en los estudios posteriores.

Traducción de Leticia Zampedri