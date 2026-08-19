Una ONG demanda a gobierno de EEUU por su subasta de aguas de Samoa Estadounidense para minería

Un grupo legal ambientalista demandó el martes al gobierno de Estados Unidos para detener los planes del gobierno de Trump, anunciados el mes pasado, de subastar secciones de aguas que rodean Samoa Americana para una posible minería en aguas profundas.

Earthjustice presentó la demanda contra el Servicio Nacional de Pesca Marítima y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en representación de dos grupos: Fa‘asao Amerika Samoa y Conservation Council for Hawai‘i.

La organización legal sin fines de lucro solicita que un juez ordene al Servicio Nacional de Pesca Marítima que paralice sus planes y cumpla con la Ley de Especies en Peligro de Extinción y otras leyes federales.

“La nación nunca ha abierto sus aguas a la minería en aguas profundas. Hasta ahora”, señaló la demanda.

Indicó que Estados Unidos planea vender concesiones con la intención de permitir la minería en unos 33 millones de acres (13,4 millones de hectáreas) de fondo marino frente a Samoa Estadounidense rico en minerales como níquel, cobalto y manganeso, que se utilizan para fabricar baterías, dispositivos electrónicos y otros productos.

La demanda sostuvo que Estados Unidos primero debe garantizar que esa actividad no destruirá hábitats críticos ni empujará a las especies más cerca de la extinción.

El grupo ambientalista calificó una decisión reciente del Servicio Nacional de Pesca Marítima —según la cual las concesiones no afectarían el hábitat crítico ni a especies en peligro o amenazadas— como “una determinación totalmente arbitraria y caprichosa”.

“El pueblo samoano depende de un ecosistema oceánico saludable”, dice la demanda. “Este ecosistema alimenta a los hogares samoanos, protege las líneas costeras y ha constituido la base de muchas prácticas culturales que han existido durante más de un milenio”.

Señaló que muchos animales alrededor del territorio también migran a aguas hawaianas, incluidas tortugas marinas conocidas como “i‘a sa”, que significa “pez sagrado”.

Samoa Estadounidense considera sagradas a las ballenas, los tiburones, las mantarrayas gigantes y otros animales, y existe una prohibición de capturar o dañar a esas especies.

El grupo ambientalista afirmó que el incumplimiento de leyes estadounidenses está perjudicando “intereses profesionales, científicos, educativos, estéticos, espirituales y culturales” en las aguas de Samoa Estadounidense y Hawai.

Indicó que las aguas que rodean Samoa Estadounidense albergan “especies marinas raras y diversas”, como arrecifes de coral someros y mesofóticos, esponjas, cangrejos, pepinos de mar de aguas profundas, tortugas marinas y cientos de especies de coral y peces.

La organización apuntó que esas aguas sirven de hábitat para cinco poblaciones de tortugas marinas y cuatro tipos de ballenas, todas en peligro de extinción, así como para cinco especies de coral y cuatro animales —incluida la mantarraya gigante— que están amenazados.

El área que Estados Unidos prevé arrendar está a 57 millas (92 kilómetros) del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Atolón Rose.

El gobierno del presidente Donald Trump busca acelerar los permisos de minería, aun cuando decenas de países han pedido una moratoria o una prohibición de la minería en aguas profundas por preocupaciones ambientales como el ruido, la luz y tormentas de polvo asfixiantes.

“Hasta la fecha, no se ha establecido en ninguna parte del mundo una operación comercial de minería del fondo marino”, manifestó Earthjustice en su demanda.

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, un organismo de la ONU con sede en Jamaica que supervisa las aguas internacionales profundas, ha autorizado licencias de exploración para casi dos docenas de contratistas, pero no ha permitido ninguna minería comercial.

Gran parte de la prospección actual se concentra en la Zona de Fractura Clarion-Clipperton, que abarca 1,7 millones de millas cuadradas (4,4 millones de kilómetros cuadrados) entre Hawai y México.

Estados Unidos no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) regula la exploración y la recuperación comercial de minerales por parte de Estados Unidos.

Un portavoz del servicio de pesca de la NOAA dijo a The Associated Press el martes que no podía comentar asuntos relacionados con litigios.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El gobierno de Estados Unidos publicó el lunes un aviso propuesto de arrendamiento para aguas federales que rodean las Islas Marianas del Norte por un total de 69 millones de acres (28 millones de hectáreas).

“Los minerales críticos son esenciales para la seguridad nacional de Estados Unidos, su fortaleza económica y su soberanía de recursos”, afirmó Matt Giacona, director interino de la Administración de Minerales Marinos.

“Estados Unidos no puede permitirse depender de naciones extranjeras para los recursos que impulsan nuestra economía y sostienen nuestra base industrial de defensa”.

La medida fue ampliamente condenada por científicos y ambientalistas.

“Es vergonzoso que el gobierno de Trump esté arrollando con planes para permitir la minería en aguas profundas mientras las personas que viven más cerca del proyecto propuesto exigen, con razón, que se detenga”, expresó Nick Katkevich, activista de campañas oceánicas del Center for Biological Diversity.

“Estos enormes proyectos mineros son demasiado experimentales y peligrosos para la vida marina como para permitir que sigan adelante”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.