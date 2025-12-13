Lluvias e inundaciones históricas dejan dramáticos rescates en estado de Washington

Cuando Eddie Wicks y su esposa se fueron a dormir en su casa junto al río Snoqualmie, en una granja del estado de Washington conocida por sus laberintos de girasoles y árboles de Navidad, no estaban demasiado preocupados por las inundaciones que se avecinaban.

Después de 30 años viviendo en la ciudad de Duvall, al noreste de Seattle, su familia tenía mucha experiencia en esas situaciones y siempre las habían superado sin grandes daños. Pero mientras trasladaban a sus dos burros a un terreno más elevado y a sus ocho cabras a su cocina al aire libre, el agua comenzó a subir mucho más rápido de lo que habían visto nunca.

"Fueron horas, no días", comentó. "En cuatro horas subió 1,2 metros (cuatro pies)".

Cuando el agua anegó su vivienda el jueves por la tarde, los agentes de la unidad de rescate marítimo del Departamento de Policía del condado de King pudieron rescatar a la pareja y a su perro, llevándolos en un bote a través de su campo, que se había transformado en un lago, a unos 800 metros (media milla) de distancia.

Están entre las miles de personas que se vieron obligadas a evacuar cuando un río atmosférico inusualmente fuerte descargó 30 cms (un pie) de lluvia, o más, en zonas del oeste y centro del estado durante varios días esta semana, aumentando el caudal de los ríos, inundando comunidades y provocando dramáticos rescates desde tejados y vehículos.

Se espera que las crecidas récord sigan retrocediendo lentamente el sábado, pero las autoridades advierten que el nivel del agua seguirá estando alto varios días y que todavía hay peligro de posibles roturas de diques o deslaves. Además, la previsión meteorológica contempla más precipitaciones el domingo.

Aún así, no se han reportado muertes.

Las autoridades aún no han estimado los costos, pero las fotos y videos muestran daños generalizados, con comunidades o vecindarios enteros sumergidos en el oeste y centro de Washington. Se han llevado a cabo docenas de rescates acuáticos, los escombros y deslaves han cortado carreteras, y torrentes desbocados han arrasado caminos y puentes.

El presidente, Donald Trump, firmó la solicitud del estado de declaración de emergencia, apuntó el gobernador, Bob Ferguson.

Las autoridades emitieron el miércoles órdenes de evacuación “inmediata” para decenas de miles de residentes en la llanura aluvial del río Skagit, al norte de Seattle, que incluye la ciudad agrícola de Burlington, con casi 10.000 residentes. El viernes por la mañana, el agua fangosa desbordó un canal y entró en las casas, lo que causó más avisos urgentes para Burlington.

Las lluvias del domingo causarán una nueva crecida de los ríos, indicó Robert Ezelle, director de la división de gestión de emergencias del Departamento Militar de Washington.

Guardia Nacional se moviliza para ayudar en evacuaciones

Efectivos de la Guardia Nacional llamaron a cientos de puertas en Burlington a primera hora del viernes para informar a los residentes del aviso de evacuación y ayudarles a ir a un lugar seguro. A última hora de la mañana, se levantó la orden de evacuación para parte de la ciudad y las aguas retrocedían lentamente.

El río Skagit drena una amplia franja de la escarpada cordillera de las Cascadas antes de serpentear hacia el oeste a través de amplias tierras agrícolas bajas y campos de tulipanes en su camino hacia el Puget Sound. Ciudades como Burlington se encuentran en ese delta, lo que las hace especialmente vulnerables a las inundaciones.

El río alcanzó su máximo nivel durante la madrugada del jueves al viernes, con 11,2 metros (37 pies) en la ciudad más grande del valle, Mount Vernon, superando el récord anterior por unos centímetros. Un muro de contención resistió el envite y protegió el centro.

Alrededor de 1.000 residentes de Burlington tuvieron que abandonar sus casas en plena noche, dijo Ferguson. Según los reportes, en algunas zonas se acumularon entre 60 y 90 centímetros (entre dos y tres pies) de agua, que anegó casas, apuntó el portavoz de la policía, Michael Lumpkin.

Mario Rincón se alojó en un hotel con su familia, que incluye un bebé de una semana. Regresaron a su propiedad en Burlington el viernes, pero no pudieron entrar porque las turbias aguas llegaban hasta la primera planta.

“Pasarán unos días antes de que el nivel del agua baje”, señaló.

Cerca de la frontera con Canadá, Sumas, Nooksack y Everson, que juntas tienen alrededor de 6.500 residentes, registraban inundaciones, y el cruce fronterizo en Sumas estaba cerrado.

En un mensaje en redes sociales, el alcalde de Sumas, Bruce Bosch, reconoció que los vecinos estaban ansiosos por regresar a sus hogares.

“Resistan”, escribió.

En el condado de King, las cuadrillas trabajaron durante la noche para llenar un socavón en un dique a lo largo del río Green en Tukwila, un suburbio de Seattle, afirmó el viernes el máximo responsable del condado, Girmay Zahilay.

Equipos llegan a personas varadas en bote y helicóptero

En los últimos días, las autoridades han rescatado a personas varadas en automóviles y casas en todo el estado.

En Sumas, los helicópteros rescataron el jueves a dos familias que se habían refugiado en el tejado de sus anegadas viviendas, dijo Frank Cain Jr., jefe de batallón de los bomberos del distrito 14 del condado de Whatcom.

Cerca de Deming, dos casas que se encontraban vacías se derrumbaron sobre el río Nooksack debido a la erosión del terreno.

Algunos episodios de lluvias torrenciales se han atribuido al cambio climático. Los científicos sostienen que sin un estudio específico no pueden vincular directamente un fenómeno meteorológico único al cambio climático, pero en general es responsable de tormentas extremas más intensas y frecuentes, sequías, inundaciones e incendios forestales.

___

Rush informó desde Portland, Oregón y Golden desde Seattle. Los periodistas de The Associated Press Gene Johnson en Seattle y Corey Williams en Detroit contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.