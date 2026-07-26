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Un incendio forestal obliga a evacuar a otras 55.000 personas en el suroeste de Francia

Un incendio forestal descontrolado en el suroeste de Francia obligó a evacuar a 55.000 personas durante la noche del domingo, lo que elevó a 220.000 el total de los que han tenido que abandonar sus hogares, mientras las llamas avanzan por la región vinícola y se acercan a la ciudad de Burdeos.

Las autoridades de la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos, emitieron durante la noche órdenes de evacuación para cinco localidades más, incluidas algunas en los accesos a la ciudad.

En su comunicado, indicaron que los vientos con ráfagas avivaron las llamas durante la noche acelerando la propagación del incendio, que arde fuera de control desde mediados de semana, según el comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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