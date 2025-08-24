Stay up to date with notifications from The Independent

Tormenta tropical Fernand pasa muy al este de Bermudas y no es amenaza para tierra.

AP Noticias
Domingo, 24 de agosto de 2025 18:42 EDT
TORMENTAS
TORMENTAS (AP)

La tormenta tropical Fernand se fortaleció el domingo sobre las aguas abiertas del Atlántico central, desplazándose muy al este de Bermudas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, el vórtice de Fernand se encontraba la tarde del domingo a unos 475 kilómetros (295 millas) al este de Bermudas. Tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph) y se mueve en dirección norte-noreste a 20 km/h (13 mph).

El centro de huracanes indicó que se tiene previsto que Fernand comience a girar hacia el noreste en las próximas horas, a medida que se aleja de Bermudas. Se anticipa que siga fortaleciéndose, aunque los meteorólogos indicaron que probablemente Fernand comience a debilitarse a partir del martes.

No hay avisos ni alertas costeras en vigor a medida que la tormenta se mueve sobre aguas abiertas lejos de tierra.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

