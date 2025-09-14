Mario recupera categoría de tormenta tropical en el Pacífico mexicano; no hay amenaza para tierra

Mario, un sistema de tormentas que se desplaza sobre aguas abiertas en el Pacífico mexicano, ha vuelto a convertirse en tormenta tropical.

Todavía no hay avisos ni alertas costeras a pesar de que la tormenta ha ganado fuerza, indicó el domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. Mario se convirtió en tormenta tropical por primera vez el viernes, antes de debilitarse a depresión tropical unas pocas horas después.

Al mediodía, el vórtice de la tormenta se encontraba a unos 90 kilómetros (55 millas) al este-sureste de la isla Socorro, y a unos 490 kilómetros (305 millas) al sur del extremo de la península de Baja California, en México.

La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), y se desplaza en dirección oeste-noroeste a 13 km/h (8 mph).

Se tiene previsto que la tormenta pierda fuerza el martes, según los meteorólogos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.