Se forma la tormenta tropical Isaías. Se espera que llegue a huracán y golpee la costa de EEUU

La tormenta tropical Isaías se formó temprano el miércoles en las cálidas aguas frente al este de México y los meteorólogos señalaron que se esperaba que se fortaleciera hasta convertirse en huracán y golpeara la costa estadounidense del Golfo de México más adelante en la semana.

Isaías se ubicaba unos 460 kilómetros (285 millas) al oeste de Progreso, México, y a unos 935 kilómetros (580 millas) al suroeste de la desembocadura del río Misisipi, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora) y se desplazaba hacia el este-noreste a 13 km/h (8 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

No se sabía de inmediato en qué parte de la costa podría tocar tierra la tormenta. Las proyecciones iniciales del centro de huracanes indicaban que el centro de Isaías podría ingresar a tierra en algún punto entre el este de Luisiana y el oeste de la franja nororiental de Florida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.