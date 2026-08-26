EEUU declara desastre por sequía en varias partes de Puerto Rico; persisten las condiciones secas

El gobierno de Estados Unidos declaró un desastre por sequía el miércoles para más de dos docenas de ciudades y pueblos de Puerto Rico, mientras se agravan los problemas de agua en todo el territorio, sin un alivio a la vista.

Más del 33% de Puerto Rico está en condiciones de sequía extrema y otro 30% bajo sequía severa. Julio fue el mes más seco registrado para San Juan en más de 120 años y el segundo más caluroso para la capital de la isla.

La gobernadora Jenniffer González dijo que había solicitado formalmente la declaración al Departamento de Agricultura de Estados Unidos hace más de dos semanas.

“Desde el primer momento dejamos clara la necesidad de nuestros agricultores”, expresó.

La declaración abarca 26 de los 78 municipios de Puerto Rico, incluidos Cabo Rojo, Ponce, Yauco, Aibonito y Lares.

La declaración de desastre permite que los agricultores y productores agrícolas de esas regiones accedan a préstamos de emergencia.

“Este es un paso importante para nuestros agricultores”, señaló el secretario de Agricultura de Puerto Rico, Irving Rodríguez. “Exhortamos a todos los productores afectados por la sequía a documentar sus pérdidas”.

Las persistentes condiciones secas han obligado a muchos agricultores a detener la producción desde mayo, indicó Fello Pérez, proveedor de asistencia técnica en Puerto Rico para RAFI, una organización sin fines de lucro con sede en Carolina del Norte que atiende a agricultores pequeños y medianos en el sureste de Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Pérez comentó en una entrevista telefónica que los agricultores puertorriqueños que trabajan con hidroponía y los que cultivan hortalizas en suelo están entre los más afectados.

Quienes cultivan frutas como café, cacao y distintos tipos de plátanos, han visto cómo caen verdes del árbol por falta de agua.

“La cosecha se adelantó”, dijo.

Quienes crían animales también se han visto afectados porque no han podido alimentar al ganado. En un intento por obtener dinero, vendían toros jóvenes a precios de remate, pero nadie compraba debido a la sequía en curso, explicó Pérez.

Los agricultores han perdido dinero desde mayo; uno incluso se vio obligado a retomar el trabajo como mecánico para llegar a fin de mes, agregó.

La gobernadora de Puerto Rico había declarado un estado de emergencia a finales de julio debido a las persistentes condiciones secas y activó a la Guardia Nacional para transportar, distribuir y purificar agua.

A principios de agosto, anunció medidas de racionamiento de agua en ciertos vecindarios de San Juan y otras seis ciudades. Más de 180.000 clientes están sin agua durante 48 horas seguidas como parte de un calendario rotativo.

Grandes camiones distribuyen agua en esas zonas, con prioridad para hospitales y residencias de personas mayores.

Los meteorólogos afirman que la sequía en curso es el resultado de un ciclo natural de calentamiento conocido como El Niño, que también ha afectado a las vecinas Islas Vírgenes de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos declaró un desastre por sequía a principios de este mes para Santo Tomás, San Juan y Santa Cruz, que están bajo sequía extrema.

Más allá de las condiciones secas, Puerto Rico también enfrenta una falta de agua atribuida al deterioro de la infraestructura.

Miles de puertorriqueños ya experimentaban escasez de agua y cambios en la presión de la misma desde hace un año.

La falta de agua no relacionada con la sequía llevó al alcalde de San Juan, Miguel Romero, a demandar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de la isla a finales de mayo, y la gobernadora reconoció que la infraestructura de la agencia ha carecido de inversión y mantenimiento durante décadas.

Puerto Rico implementó previamente medidas de racionamiento de agua en 2020 y en 2015, cuando unos 400.000 clientes del servicio público recibían agua solo cada tercer día.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.