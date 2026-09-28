Rescatistas buscan en una montaña de Nepal a 12 personas arrastradas por alud

Los equipos de rescate buscaban el lunes a una docena de personas arrastradas por una avalancha que mató al menos a otras dos en una montaña nepalí durante un episodio de mal tiempo.

Otras 10 personas fueron rescatadas del monte Himlung, un pico de 7.126 metros (23.380 pies) en el centro-norte de Nepal, después de que la avalancha golpeara el domingo.

Todas las personas fallecidas o desaparecidas eran de nacionalidad nepalí. El alud se produjo cuando estaban en un campamento base preparando la llegada de clientes extranjeros para escalar el pico durante la temporada de ascensos de otoño, que comenzó este mes.

Las 10 personas rescatadas fueron evacuadas en helicópteros, mientras que los restos de las dos víctimas mortales fueron transportados por aire el lunes al aeropuerto de Katmandú y llevados al Hospital Universitario Docente de la Universidad Tribhuvan. Familiares y amigos estaban en la morgue del hospital, pero no quisieron hacer comentarios.

Durante el fin de semana se reportaron inundaciones y deslizamientos de tierra en el distrito de Manang, donde se encuentra la montaña, todos causados por las fuertes lluvias, informó la oficina de administración del distrito.

El gobierno había emitido advertencias por mal tiempo en todo el país himalayo.

La agencia de gestión de desastres de Nepal indicó que otras 21 personas han muerto y cinco más están desaparecidas en distintas partes del país entre el jueves y el domingo.

Nepal se está recuperando de las devastadoras inundaciones de agosto que arrasaron varias aldeas, dejando más de 1.400 muertos y casi 6.000 desaparecidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.